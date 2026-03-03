El ministro Mema inauguró el parador inteligente número 16 del Metrotranvía

metrotranvia parador belgrano El Parador Belgrano del Metrotranvía ya está en funcionamiento.

Con esta incorporación, ya son 5 los paradores inteligentes en la Capital y 16 en Mendoza. El nuevo espacio se integra al sistema con tecnología de control de acceso, videovigilancia y equipamiento automatizado que mejora la experiencia de viaje y fortalece la seguridad de los usuarios.

Más tecnología, seguridad y conectividad para quienes usan el transporte público

El ministro Mema explicó que el Gobierno consolidó la conexión norte-sur y la integración de la Capital con Godoy Cruz y Las Heras. "Con la futura vinculación con Aeropuerto y la llegada a Luján, más el Tren de Cercanías hacia el Este, ampliamos la red y mejoramos la movilidad. Gestión, decisión y resultados", dijo.

Por su parte, Ulpiano Suarez destacó la importancia de esta infraestructura para la Ciudad y el impacto directo en la vida cotidiana de quienes utilizan el sistema.

metrotranvia parador belgrano 2 El intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

“Esto es muy importante para Mendoza y para la Ciudad. Incorporar tecnología para que el usuario del transporte público tenga una mejor experiencia pone a Mendoza liderando una agenda a nivel global. Cuando hablamos de modernizar, hay que llevarlo a lo concreto: esto le simplifica la vida a la gente y le da más seguridad”, expresó el intendente.

El jefe comunal destacó que la Ciudad recibe a más de 300.000 personas por día y que fortalecer un sistema de transporte ágil y seguro es fundamental para disminuir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida.

Además, valoró el trabajo coordinado entre el Gobierno y la comuna, al igual que destacó que la infraestructura fue desarrollada por una empresa local, poniendo en relieve la capacidad técnica instalada en Mendoza.

El Metrotranvía, una red en constante expansión

El Metrotranvía cuenta con 15 paradores distribuidos en Maipú, Godoy Cruz, Capital y Las Heras. Además, el Gobierno inició trabajos en nuevas estaciones y continúa la expansión de la red hacia otros departamentos.

parador belgrano metrotranvia El Mwetrotranvía es muy utilizado por los mendocinos.

La estación Belgrano se ubica en un punto estratégico del centro, cercano a zonas comerciales y hoteleras, lo que también favorece a turistas y visitantes. A futuro, la conexión con el aeropuerto y la incorporación del Ttren de Cercanías permitirán consolidar un sistema integrado que vincule el este provincial, con el área metropolitana y la Capital.