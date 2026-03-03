Polìticos, organismos de Derechos Humanos y artistas reclamaron contra las restricciones a Cristina Kirchner

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/2028916527873876353&partner=&hide_thread=false El mismo tribunal que restringe las visitas a @CFKArgentina (TOF2) es el que a los genocidas les permite hasta hacer fiestas de cumpleaños y salir a caminar por sus barrios. Acá no entiende el que no quiere https://t.co/tQIb2DNYs2 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) March 3, 2026

El reclamo contra las restricciones a Cristina Kirchner

El Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel, reivindicó la defensa de “una persona inocente” como Cristina Kirchner, a quien considera “víctima del lawfare” como ocurrió con el presidente de Brasil, Lula da Silva.

“Se comprobó que toda su cárcel fue para sacarlo del medio. Lo mismo está ocurriendo con Cristina, y es un mecanismo para controlar la situación en cada país”, analizó.

Pérez Esquivel reclamó que “le saquen la tobillera a Cristina” ya que “es una acción represiva psicológica”.

La cantautora y ex ministra de Cultura Teresa Parodi defendió la inocencia de la ex presidenta y reclamó su liberación.

“Cristina es inocente. No puede estar presa. Estando presa Cristina, está presa la democracia, están presos los derechos humanos, nuestra historia, nuestra memoria colectiva, la patria profunda que somos”, opinó.

“Cristina es la dirigente política que ha dado nuestro país en los últimos 50 años, por eso la quieren fuera de la cancha”, sostuvo.

tati almeyda y perez esquivel Tati Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de La Paz. Foto: Noticias Argentinas

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, advirtió que “son tremendas las restricciones que tiene Cristina” y exigió su liberación.

Del encuentro fue parte también el ex futbolista de River y Huracán Claudio Morresi (integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas).

Estuvieron presentes, además, Marcelo Figueras, Cecilia Rossetto, Roberto Caballero, Marina Glezer, Teresa Donato, Lola Berthet, Susana Varela, Raúl Rizzo y Pablo Echarri.

Asistieron además los legisladores nacionales Vanesa Siley, Jorge Taiana, Germán Martínez, Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Carlos Castagnetto, Mario “Paco” Manrique, Matías Molle, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Andrea Freites y Mariano Recalde.