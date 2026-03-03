La minera canadiense First Quantum anunció la apertura de oficinas en Mendoza

pdac canada 2026 mineria Pasó el día 2 de Mendoza en la feria minera PDAC de Canadá.

El otro encuentro cara a cara que mantuvo la ministra en Canadá fue con la minera BHP, una de las más grandes del mundo. La compañía británico-australiana mostró su interés en investigar y, eventualmente, desarrollar proyectos en Mendoza y otras provincias de Argentina.

Mendoza, en busca de inversiones mineras

Estos encuentros de trabajo con empresas internacionales del sector minero se desarrollaron en el segundo día de la PDAC de Toronto.

“Hemos entablado reuniones con distintas empresas y grupos inversores, con fondos de inversión, contándoles acerca de los vehículos de inversión que está desarrollando la provincia de Mendoza para poder conectar ese mercado de capitales con los titulares de proyectos, que tienen el desafío de desarrollar la exploración que genere nuevos proyectos para el futuro de Mendoza y de la Argentina”, explicó Latorre.

Respecto de la llegada de First Quantum con oficinas físicas a Mendoza, la ministra agregó: “Estamos muy contentos y sabemos del gran interés que hay por desarrollar inversiones en nuestra provincia y en el país y seguimos trabajando para concretar esos hitos fundamentales y poder desarrollar una industria sostenible vinculada a la minería”.

mineria pdac canada hebe casado Funcionarios de Mendoza mantuvieron encuentros con empresarios internacionales, durante el segundo día de la feria de minería PDAC, en Canadá.

Representantes de la minera canadiense ya habían pasado por Mendoza en octubre pasado.

Según dijo Latorre, durante las reuniones mantenidas con empresarios en Canadá, se habló de nuevas áreas de exploración de cobre en la región y, además, se avanzó en una agenda de trabajo que incluye cooperación en formación de capital humano e involucramiento social en la provincia.

Además, aseguró que internacionalmente se advierte la “evolución de Mendoza” como una jurisdicción atractiva para el desarrollo de inversiones mineras, no solo por su potencial geológico sino por el cambio de políticas, comunicación y vinculación con la comunidad de los últimos años en la materia.

Encuentro con BHP y otros referentes del mundo de la minería

Del encuentro con la minera BHP participaron la ministra Latorre, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña. Por la empresa estuvieron René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos para Sudamérica; Tim O’Conner, director global del área de Exploración y Marian Moroney, directora global de Descubrimiento.

Desde el Gobierno señalaron que durante el encuentro se analizaron oportunidades vinculadas a la expansión exploratoria y al desarrollo de proyectos de largo plazo.

La comitiva también mantuvo un encuentro de trabajo con David Nygaard, representante principal de Export Development Canada (EDC) y del Banco Mundial, para evaluar instrumentos de financiamiento, seguros y garantías orientados a acompañar la estructuración de proyectos y con Thomas Engels, gerente senior de Aurubis AG, uno de los principales productores mundiales de cátodos de cobre y referente en reciclaje de metales no ferrosos.