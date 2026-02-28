Inicio Ovación Tenis ATP 250 de Santiago de Chile
TENIS ATP

ATP 250 de Santiago de Chile: Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez fueron eliminados en semifinales

Dos argentinos jugaron las semifinales del ATP 250 de Santiago de Chile. En primer turno, Francisco Cerúndolo perdió con Hafmann, y luego Báez contra Darderi

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Francisco Cerúndolo no pudo con el alemán Hafamann en la semifinal del ATP 250 de Santiago de Chile.

Francisco Cerúndolo no pudo con el alemán Hafamann en la semifinal del ATP 250 de Santiago de Chile.

El argentino Francisco Cerúndolo vio este sábado como se cortaba una muy racha de triunfos, ya que perdió en sets corridos la semifinal del ATP 250 de Santiago de Chile frente al alemán Yannick Hanfmann, Así se terminaba la ilusión de una final argentina, ya que a continuación Sebastián Báez también fue superado.

Cerrando la gira sudamericana de polvo de ladrillo, Francisco Cerúndolo llegó de buena manera a meterse entre los mejores cuatro -fue el primer preclasificado-, pero no pudo con el sólido juego del alemán Yannick Hanfmann. La derrota fue en sets corridos, con parciales de 6-3 y 6-4, en 1 hora 24 minutos de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2027877576702648473&partner=&hide_thread=false

Fin a la racha positiva de Francisco Cerúndolo

Francisco Cerúndolo quiso cerrar la gira sudamericana con un nuevo título, luego del conseguido en el Argentina Open hace pocas semanas, lo que le permitiría además acercarse al top 15 del ranking ATP.

Este fue el sexto enfrentamiento entre Cerúndolo y Hanfmann, donde el argentino lidera aún en el historial con cuatro triunfos contra dos del alemán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2027905349559124093&partner=&hide_thread=false

Francisco Cerúndolo- Báez: la final del ATP 250 de Santiago de Chile que no fue

El otro argentino semifinalista fue Sebastián Báez (3° preclasificado) que a continuación del encuentro Cerúndolo- Hafmann disputó este sábado su partido correspondiente a las semifinales del ATP chileno contra el italiano Luciano Darderi.

Tras 1 hora y 29 minutos, el europeo se impuso en sets corridos, con parciales de 6-4, y 6-3.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas