Iba a ser la primera maestra de la historia en dar clases desde el espacio, pero sus alumnos la vieron morir en vivo

El 28 de enero de 1986 millones de personas en Estados Unidos estaban frente al televisor para presenciar un hecho histórico: una maestra daría clases desde el espacio. Sin embargo, lo que debía ser un hito educativo se convirtió en una de las tragedias más impactantes del siglo XX.
La protagonista fue Christa McAuliffe, la maestra que iba a revolucionar la enseñanza desde órbita y terminó perdiendo la vida en una transmisión en vivo a tan sólo 73 segundos de despegar. Su historia sin duda marcó un antes y un después.
La maestra elegida entre 11.000 docentes
En 1984, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, impulsó el programa “Teacher in Space Project”, una iniciativa de la NASA que buscaba acercar el espacio a las aulas.
Más de 11.000 docentes se postularon. La elegida fue Christa McAuliffe, profesora de estudios sociales de New Hampshire. Su perfil combinaba carisma, vocación pedagógica y una enorme capacidad para comunicar temas complejos de forma sencilla.
El objetivo era claro: dictar dos clases desde el espacio para millones de estudiantes, mostrando experimentos y relatando cómo era vivir en gravedad cero. La misión tenía un fuerte componente simbólico para demostrar que el espacio no era solo territorio de científicos y militares, sino también de educadores y ciudadanos comunes.
Todo su sueño nace porque en 1985 se pasaba por un mal momento en el plano educativo. Las evaluaciones generales de los alumnos no daban buenos resultados, entonces era muy común hablar mal de los profesores y ella quería cambiar esa percepción convirtiéndose en la primera maestra espacial que iba a hacer historia.
El día que el sueño se convirtió en tragedia
Luego de abandonar -momentáneamente, según lo que creía- sus clases de historia, derecho y economía, y también a su esposo y sus dos hijos, el 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.
Sin embargo, apenas 73 segundos después del lanzamiento, la nave explotó ante la mirada atónita de quienes seguían la transmisión en vivo. Entre los siete tripulantes estaba Christa McAuliffe.
En muchas escuelas, los alumnos habían sido reunidos especialmente para ver el momento histórico. Los familiares también estaban allí, pero en cuestión de segundos, lo que era una día inolvidable para quienes la tenían de maestra se transformó en una escena traumática.
La tragedia del Challenger fue uno de los episodios más duros en la historia de la exploración espacial estadounidense. Las investigaciones posteriores determinaron que una falla en los anillos de sellado (O-rings) de uno de los cohetes propulsores provocó el desastre, agravado por las bajas temperaturas de esa mañana.