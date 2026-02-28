Iba a ser la primera maestra de la historia en dar clases desde el espacio, pero sus alumnos la vieron morir en vivo

Christa McAuliffe (1) Christa McAuliffe en pleno entrenamiento para volar con el Challenger.

Más de 11.000 docentes se postularon. La elegida fue Christa McAuliffe, profesora de estudios sociales de New Hampshire. Su perfil combinaba carisma, vocación pedagógica y una enorme capacidad para comunicar temas complejos de forma sencilla.

El objetivo era claro: dictar dos clases desde el espacio para millones de estudiantes, mostrando experimentos y relatando cómo era vivir en gravedad cero. La misión tenía un fuerte componente simbólico para demostrar que el espacio no era solo territorio de científicos y militares, sino también de educadores y ciudadanos comunes.

Todo su sueño nace porque en 1985 se pasaba por un mal momento en el plano educativo. Las evaluaciones generales de los alumnos no daban buenos resultados, entonces era muy común hablar mal de los profesores y ella quería cambiar esa percepción convirtiéndose en la primera maestra espacial que iba a hacer historia.

El día que el sueño se convirtió en tragedia

tragedia espacial Challenger El momento en que los padres de Christa, Grace y Ed Corrigan, y su hermana Betsy, ven la explosión del Challenger.

Luego de abandonar -momentáneamente, según lo que creía- sus clases de historia, derecho y economía, y también a su esposo y sus dos hijos, el 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Sin embargo, apenas 73 segundos después del lanzamiento, la nave explotó ante la mirada atónita de quienes seguían la transmisión en vivo. Entre los siete tripulantes estaba Christa McAuliffe.

En muchas escuelas, los alumnos habían sido reunidos especialmente para ver el momento histórico. Los familiares también estaban allí, pero en cuestión de segundos, lo que era una día inolvidable para quienes la tenían de maestra se transformó en una escena traumática.

La tragedia del Challenger fue uno de los episodios más duros en la historia de la exploración espacial estadounidense. Las investigaciones posteriores determinaron que una falla en los anillos de sellado (O-rings) de uno de los cohetes propulsores provocó el desastre, agravado por las bajas temperaturas de esa mañana.