Frank Fabra rompió el silencio y habló de su salida de Boca

Los últimos años de Boca están marcadas por derrotas muy dolorosas, especialmente en el marco de la Copa Libertadores, y eso llevó a que los hinchas le hicieran la cruz a varios jugadores. Frank Fabra fue uno de los apuntados, y hoy en su nuevo club habló de su salida del equipo azul y oro.
El colombiano Frank Fabra quedó señalado como una de las caras de la derrota por los hinchas: encuentros con River, partidos claves por torneos locales e internacionales, y polémicas reacciones en Copa Libertadores. Tras 9 años en Boca, el lateral contó todo sobre su salida.
Frank Fabra y su adiós de Boca: cómo fue su salida
A inicios de este 2026, se terminó el contrato de Frank Fabra, el lateral colombiano que comenzó siendo de los más amados por el hincha de Boca por su faceta ofensiva, y que terminó de la peor manera, siendo apuntado ya por errores que siquiera eran de él.
Actualmente el lateral colombiano volvió a su país para jugar en el DIM, y desde allí se encargó de contar todo sobre su paso por Boca, sin pelos en la lengua: “Hay etapas que se terminan así. Nunca lo voy a tomar personal. Jugué ocho años, casi siempre fui titular, logré ganar nueve títulos. En 8 años tuve buenas y malas, pero siempre me voy a quedar con las cosas buenas y aprender".
"Sabía que no íbamos a renovar y por obvias razones no iba a estar concentrado y lo tomé de la mejor forma, puse buena cara, cuando me despedí, hasta hoy recibo mensajes que me extrañan por mi forma de ser. Duré 10 años en Boca" declaró Fabra sobre el momento en el que se enteró que no se le renovaría el contrato.
De tantas acusaciones de su ausencia en partidos, Fabra se desligó y le tiró la pelota a los técnicos: "Son contadas las veces que salí de un entrenamiento por algún motivo. Lesiones musculares nunca tuve. Siempre me entrené bien. Nunca tuve un problema con algún compañero. Siempre me voy a quedar con lo bueno que fui, siempre estuve a disposición y apoyé a mis compañeros".
Cuáles son los cuestionamientos que marcaron a Fabra en Boca
Hay 5 puntos claves que marcan lo que terminó siendo un paso negativo de Frank Fabra en Boca, y estos son los siguientes:
Pisotón sobre Marinho del Santos, cuando Boca perdía 3 a 0 en la vuelta de las semifinales en Brasil de la Copa Libertadores
En la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense, le dio un cachetazo a Nino frente al árbitro
En un partido contra River en la Bombonera, las cámaras captaron a Fabra dándole un cachetazo a su propio compañero y capitán, Carlos Izquierdoz