Frank Fabra rompió el silencio y habló de su salida de Boca

Actualmente el lateral colombiano volvió a su país para jugar en el DIM, y desde allí se encargó de contar todo sobre su paso por Boca, sin pelos en la lengua: “Hay etapas que se terminan así. Nunca lo voy a tomar personal. Jugué ocho años, casi siempre fui titular, logré ganar nueve títulos. En 8 años tuve buenas y malas, pero siempre me voy a quedar con las cosas buenas y aprender".

"Sabía que no íbamos a renovar y por obvias razones no iba a estar concentrado y lo tomé de la mejor forma, puse buena cara, cuando me despedí, hasta hoy recibo mensajes que me extrañan por mi forma de ser. Duré 10 años en Boca" declaró Fabra sobre el momento en el que se enteró que no se le renovaría el contrato.

De tantas acusaciones de su ausencia en partidos, Fabra se desligó y le tiró la pelota a los técnicos: "Son contadas las veces que salí de un entrenamiento por algún motivo. Lesiones musculares nunca tuve. Siempre me entrené bien. Nunca tuve un problema con algún compañero. Siempre me voy a quedar con lo bueno que fui, siempre estuve a disposición y apoyé a mis compañeros".

Cuáles son los cuestionamientos que marcaron a Fabra en Boca

Hay 5 puntos claves que marcan lo que terminó siendo un paso negativo de Frank Fabra en Boca, y estos son los siguientes: