De borrado a titular en Boca: qué jugador es la debilidad de Úbeda

Boca recibe a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera, esperando recomponerse futbolísticamente y también con la hinchada. Las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Claudio Úbeda, que le da una nueva oportunidad a un jugador que estaba borrado: Lucas Janson.
Como si se tratara de una maldición, a Boca se le lesionaron casi todos los delanteros a la vez, por lo que Claudio Úbeda debió hasta recurrir a juveniles. Uno de los que aprovechó la oportunidad fue LucasJanson, que no era considerado, y con buenos rendimientos en cancha y entrenamiento, vuelve a ser titular.
Boca enfrenta a Gimnasia con un equipo inédito
Desde las 17.45, en La Bombonera, Boca buscará llevarse los 3 puntos ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los ascendidos que aún no se acomoda en resultados. Para ello, Claudio Úbeda preparó un 11 con lo mejor que dispone, ya que la enfermería tiene una larga lista de jugadores.
Con la lesión del Changuito Zeballos, Edinson Cavani, Milton Giménez y Ángel Romero, Claudio Úbeda prefirió armar un ataque con los más experimentados y dejar a los juveniles en el banco de suplentes de Boca. Con Miguel Merentiel por derecha, Adam Bareiro por el centro y Lucas Janson por izquierda, los de azul y oro buscarán lastimar al Lobo mendocino.
La novedad no es ni el uruguayo ni el paraguayo, sino la presencia nuevamente de Lucas Janson, un jugador que pasó de ser prescindible y estar borrado, a tener una nueva oportunidad con la camiseta de Boca. Los hinchas de Boca no lo quieren, y parece que esa relación no va a cambiar.
El extremo ha ganado en la consideración de Claudio Úbeda por los excelentes entrenamientos que viene teniendo, además de rendimientos correctos en los últimos partidos.
Los probables equipos de Boca y Gimnasia para este partido son los siguientes:
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni.
Claudio Úbeda mete dos sorpresas en el banco de Boca
Luego de perderse un partido por problemas en uno de sus tobillos, Leandro Paredes vuelve a concentrar. Claudio Úbeda tomó la decisión que el Campeón del Mundo esté presente para el partido contra Gimnasia de Mendoza, aunque no está muy en claro si lo usará.
Hay que recordar que Leandro Paredes está en la disyuntiva de cuidarse y ganar ritmo, ya que solo falta un mes para que la Selección argentina juegue la Finalissima, y dos para que comience el Mundial 2026.
El otro soldado que vuelve a estar entre los concentrados, es el español Ander Herrera, que había comenzado el año con un gran nivel, e incluso siendo titutlar. Un desgarro lo marginó de las canchas durante algunas semanas, pero contra Gimnasia, estará en el banco de Boca.