De borrado a titular en Boca: qué jugador es la debilidad de Úbeda

Con la lesión del Changuito Zeballos, Edinson Cavani, Milton Giménez y Ángel Romero, Claudio Úbeda prefirió armar un ataque con los más experimentados y dejar a los juveniles en el banco de suplentes de Boca. Con Miguel Merentiel por derecha, Adam Bareiro por el centro y Lucas Janson por izquierda, los de azul y oro buscarán lastimar al Lobo mendocino.

La novedad no es ni el uruguayo ni el paraguayo, sino la presencia nuevamente de Lucas Janson, un jugador que pasó de ser prescindible y estar borrado, a tener una nueva oportunidad con la camiseta de Boca. Los hinchas de Boca no lo quieren, y parece que esa relación no va a cambiar.

Janson-De-la-Cruz.jpg

El extremo ha ganado en la consideración de Claudio Úbeda por los excelentes entrenamientos que viene teniendo, además de rendimientos correctos en los últimos partidos.

Los probables equipos de Boca y Gimnasia para este partido son los siguientes:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni.

Claudio Úbeda mete dos sorpresas en el banco de Boca

Luego de perderse un partido por problemas en uno de sus tobillos, Leandro Paredes vuelve a concentrar. Claudio Úbeda tomó la decisión que el Campeón del Mundo esté presente para el partido contra Gimnasia de Mendoza, aunque no está muy en claro si lo usará.

Paredes Boca

Hay que recordar que Leandro Paredes está en la disyuntiva de cuidarse y ganar ritmo, ya que solo falta un mes para que la Selección argentina juegue la Finalissima, y dos para que comience el Mundial 2026.

El otro soldado que vuelve a estar entre los concentrados, es el español Ander Herrera, que había comenzado el año con un gran nivel, e incluso siendo titutlar. Un desgarro lo marginó de las canchas durante algunas semanas, pero contra Gimnasia, estará en el banco de Boca.