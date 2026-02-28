La lesión de su rival permitió a Daniil Medvedev defender su título en Dubai

Daniil Medvedev rompió el karma de no poder defender sus títulos

En el quinto intento de Daniil Medvedev por defender una corona lograda el año anterior, recién lo logró este sábado. En las cuatro finales anteriores fueron el ATP Masters 1000 de París en 2021, las Nitto ATP Finals en 2021 y Viena en 2023. Incluso en el US Open en 2023 alcanzó la última ronda dos años después de ser campeón, pero tampoco tuvo opción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2027787917968498845&partner=&hide_thread=false Medvedev habló tras su título en el ATP 500 de Dubai:



"Es una sensación extraña. Vi ayer a Tallon sufriendo con su pierna durante el partido. Espero que pueda recuperarse rápido y podamos verlo de vuelta en la cancha jugando como lo hizo esta semana." pic.twitter.com/5smpc0DyEj https://t.co/y75NuKrZsS — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 28, 2026

En su camino hacia la final, el moscovita superó al chino Shang Juncheng (6-1 y 6-3), al suizo Stan Wawrinka (6-2 y 6-3), al estadounidense Jenson Brooksby (6-2 y 6-1) y al canadiense y primer preclasificado, Félix Auger-Aliassime (6-4 y 6-2).

Este es el segundo título en la temporada para Daniil Medvedev, luego de quedarse con el ATP 250 de Brisbane tras vencer en la final al estadounidense Brandon Nakashima.

Sin embargo, en los siguientes torneos había tenido muy flojas actuaciones, cayendo en la cuarta ronda del Abierto de Australia, en su presentación en el ATP 500 de Rotterdam y en la segunda rueda de Doha.