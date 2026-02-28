Inicio Ovación Tenis Daniil Medvedev
ATP Tour

La lesión de su rival permitió a Daniil Medvedev defender su título en Dubai

Daniil Medvedev ganó la final de ATP 500 de Dubai - por la no presentación de su rival. De esta forma, el ruso repitió por primera vez un título en el ATP Tour

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Daniil Medvedev logró su 22° torneo del ATP Tour en Dubai sin jugar, por lesión del neerlandés  Tallon Griekspoor.

Daniil Medvedev logró su 22° torneo del ATP Tour en Dubai sin jugar, por lesión del neerlandés  Tallon Griekspoor.

Sin tener que jugar este sábado, el ruso Daniil Medvedev, 11° en el ranking y tercer preclasificado, consiguió defender su título en el ATP 500 de Dubai y obtuvo su 22° torneo. Su rival en la final, el neerlandés Tallon Griekspoor no pudo presentarse por lesión.

Griekspoor sufrió una lesión durante su partido de semifinales ante el también ruso Andrey Rublev (5°), a quien derrotó por 7-5 y 7-6(6) tras una hora y 45 minutos de juego. Este sábado no se presentó y Medvedev se quedó con el torneo de Dubai, integrante del ATP Tour.

tenis-daniil medvedev-dubai (1)
La foto esperada. Por fin pudo Daniil Svedev repetir un triunfo en un torneo del ATP Tour en dos a&ntilde;os consecutivos.

La foto esperada. Por fin pudo Daniil Svedev repetir un triunfo en un torneo del ATP Tour en dos años consecutivos.

El tenista ruso logró el vigésimo tercer título de su carrera, lo que lo deja muy cerca de ingresar nuevamente al top 10 del ranking ATP -alcanzó el puesto N°1 en febrero del 2022-.

Daniil Medvedev rompió el karma de no poder defender sus títulos

En el quinto intento de Daniil Medvedev por defender una corona lograda el año anterior, recién lo logró este sábado. En las cuatro finales anteriores fueron el ATP Masters 1000 de París en 2021, las Nitto ATP Finals en 2021 y Viena en 2023. Incluso en el US Open en 2023 alcanzó la última ronda dos años después de ser campeón, pero tampoco tuvo opción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2027787917968498845&partner=&hide_thread=false

En su camino hacia la final, el moscovita superó al chino Shang Juncheng (6-1 y 6-3), al suizo Stan Wawrinka (6-2 y 6-3), al estadounidense Jenson Brooksby (6-2 y 6-1) y al canadiense y primer preclasificado, Félix Auger-Aliassime (6-4 y 6-2).

Este es el segundo título en la temporada para Daniil Medvedev, luego de quedarse con el ATP 250 de Brisbane tras vencer en la final al estadounidense Brandon Nakashima.

Sin embargo, en los siguientes torneos había tenido muy flojas actuaciones, cayendo en la cuarta ronda del Abierto de Australia, en su presentación en el ATP 500 de Rotterdam y en la segunda rueda de Doha.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas