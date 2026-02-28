La provincia fue escenario de la primera jornada de la instancia nacional de la First Tech Challenge, una competencia de robótica educativa que reúne a estudiantes de distintos puntos del país y que definirá al equipo que representará a Argentina en el Mundial de la especialidad.
Mendoza fue sede de una competencia nacional de robótica y avanza la elección del equipo argentino
Más de 200 estudiantes participaron de la instancia de la First Tech Challenge en Guaymallén, donde compiten por un lugar en el Mundial que se realizará en Houston
El encuentro se desarrolló en el Polideportivo Poliguay, en Guaymallén, con la participación de 12 equipos y unos 240 estudiantes de entre 12 y 17 años, quienes presentaron sus desarrollos de tecnología y comenzaron las primeras rondas de competencia.
Competencia y formación tecnológica
La actividad, denominada PROBOTAE Robotic Challenge, es organizada por la Fundación Tomás Alva Edison junto a instituciones del ecosistema educativo y tecnológico, con el acompañamiento del Gobierno provincial, la Municipalidad de Guaymallén, la UNCuyo y el auspicio de YPF.
Durante la jornada inicial, los equipos pusieron en funcionamiento robots diseñados y programados por ellos mismos para cumplir misiones específicas dentro de un campo de juego. El certamen incluye instancias de estrategia, trabajo en alianzas y resolución de desafíos técnicos en tiempo real, como parte del proceso formativo.
El objetivo de la propuesta es promover el aprendizaje vinculado a la tecnología y fomentar habilidades asociadas a la innovación, la programación y el trabajo colaborativo.
Participación oficial y desarrollo del evento
Del acto participaron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.
Durante la actividad, Vargas Arizu destacó que la competencia “pone en valor el talento local” y sostuvo que este tipo de iniciativas apuntan a generar oportunidades de formación para jóvenes vinculadas a la economía del conocimiento y la tecnología.
Por su parte, Vega Espinoza señaló que el proceso formativo no se limita a lo técnico, sino que también incluye habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo y la colaboración.
Camino al Mundial de robótica
La competencia continuará con nuevas instancias de evaluación que permitirán definir al equipo argentino que participará del Mundial de Robótica previsto para abril en Houston, Estados Unidos.
Según indicaron desde la organización, el evento busca consolidar espacios de aprendizaje tecnológico y posicionar a Mendoza como sede de actividades vinculadas a la educación, la innovación y el desarrollo del talento joven.