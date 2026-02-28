Mendoza fue sede de una competencia nacional de robótica y avanza la elección del equipo argentino

Durante la jornada inicial, los equipos pusieron en funcionamiento robots diseñados y programados por ellos mismos para cumplir misiones específicas dentro de un campo de juego. El certamen incluye instancias de estrategia, trabajo en alianzas y resolución de desafíos técnicos en tiempo real, como parte del proceso formativo.

El objetivo de la propuesta es promover el aprendizaje vinculado a la tecnología y fomentar habilidades asociadas a la innovación, la programación y el trabajo colaborativo.

Participación oficial y desarrollo del evento

Del acto participaron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente.

Durante la actividad, Vargas Arizu destacó que la competencia “pone en valor el talento local” y sostuvo que este tipo de iniciativas apuntan a generar oportunidades de formación para jóvenes vinculadas a la economía del conocimiento y la tecnología.

Por su parte, Vega Espinoza señaló que el proceso formativo no se limita a lo técnico, sino que también incluye habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo y la colaboración.

Camino al Mundial de robótica

La competencia continuará con nuevas instancias de evaluación que permitirán definir al equipo argentino que participará del Mundial de Robótica previsto para abril en Houston, Estados Unidos.

Según indicaron desde la organización, el evento busca consolidar espacios de aprendizaje tecnológico y posicionar a Mendoza como sede de actividades vinculadas a la educación, la innovación y el desarrollo del talento joven.