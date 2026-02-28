¿El fin de las mañas?: el drástico cambio de reglas que FIFA aprobó para el Mundial 2026

El fútbol, como todo en esta vida, va mutando. Y como suele suceder en cada ocasión en la que la International Football Association Board (IFAB) toma cartas en el asunto, sus decisiones generan polémica y debate a lo largo y ancho del mundo.
Con el aval directo de Gianni Infantino, presidente de FIFA, el mencionado ente aprobó un nuevo paquete de reglas que debutarán oficialmente en el Mundial 2026. El objetivo es claro: maximizar el tiempo neto de juego y proteger la integridad de los futbolistas.
Se implementará una cuenta atrás visual de cinco segundos para laterales y saques de arco. Si el árbitro inicia la cuenta y el balón no se pone en juego a tiempo se sancionará con un lateral o tiro de esquina para el equipo rival.
Con esta modificación la FIFA busca ponerle fin a las caminatas lentas para ganar segundos. Los jugadores que sean sustituidos deberán hacerlo en un máximo de 10 segundos desde que se levante el cartel.
En caso de incumplimiento, el jugador que ingresa al campo deberá esperar. Su equipo jugará con diez durante al menos un minuto. El futbolista podrá saltar al verde césped tras la primera interrupción que se de pasado el mencionado lapso de tiempo.
Para evitar las simulaciones constantes, se aprobó la regla del "minuto médico obligatorio". Todo jugador que sea atendido en el campo por una lesión que interrumpa el juego, deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto una vez reanudado el partido.
Tras polémicas recientes por insultos encubiertos y hostigamiento, se prohibirá que los jugadores se tapen la boca con la mano o la camiseta para hablar entre ellos o con el árbitro.
En caso de que opten por hacerlo, el juez tendrá la facultad de mostrar la tarjeta amarilla. Con esto tanto la IFAB como la FIFA buscan transparencia total y facilitar la lectura de labios ante las cámaras.
A partir del Mundial 2026, el VAR podrá intervenir en nuevos momentos del juego:
Otras de las modificaciones que fueron aprobadas por IFAB: