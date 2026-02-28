Inicio Ovación Fútbol FIFA
¿El fin de las mañas?: el drástico cambio de reglas que FIFA aprobó para el Mundial 2026

La IFAB sacudió los cimientos del fútbol con un paquete de medidas que transformarán el deporte a partir del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Fabián Salamone
IFAB, junto a FIFA, dio a conocer las nuevas modificaciones en el reglamento.

El fútbol, como todo en esta vida, va mutando. Y como suele suceder en cada ocasión en la que la International Football Association Board (IFAB) toma cartas en el asunto, sus decisiones generan polémica y debate a lo largo y ancho del mundo.

Con el aval directo de Gianni Infantino, presidente de FIFA, el mencionado ente aprobó un nuevo paquete de reglas que debutarán oficialmente en el Mundial 2026. El objetivo es claro: maximizar el tiempo neto de juego y proteger la integridad de los futbolistas.

fifa trump
De la mano de Giani Infantino, FIFA y la IFAB aprobaron nuevas modificaciones en las reglas de juego.

De saque de arco al córner en contra

Se implementará una cuenta atrás visual de cinco segundos para laterales y saques de arco. Si el árbitro inicia la cuenta y el balón no se pone en juego a tiempo se sancionará con un lateral o tiro de esquina para el equipo rival.

"Castigo" por demorar los cambios

Con esta modificación la FIFA busca ponerle fin a las caminatas lentas para ganar segundos. Los jugadores que sean sustituidos deberán hacerlo en un máximo de 10 segundos desde que se levante el cartel.

En caso de incumplimiento, el jugador que ingresa al campo deberá esperar. Su equipo jugará con diez durante al menos un minuto. El futbolista podrá saltar al verde césped tras la primera interrupción que se de pasado el mencionado lapso de tiempo.

Minuto Médico obligatorio

Para evitar las simulaciones constantes, se aprobó la regla del "minuto médico obligatorio". Todo jugador que sea atendido en el campo por una lesión que interrumpa el juego, deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto una vez reanudado el partido.

Prohibido taparse la boca

Tras polémicas recientes por insultos encubiertos y hostigamiento, se prohibirá que los jugadores se tapen la boca con la mano o la camiseta para hablar entre ellos o con el árbitro.

En caso de que opten por hacerlo, el juez tendrá la facultad de mostrar la tarjeta amarilla. Con esto tanto la IFAB como la FIFA buscan transparencia total y facilitar la lectura de labios ante las cámaras.

Gianluca Prestianni - Vinicius Júnior
El caso Prestiani-Vinicius es uno de los antecedentes recientes que llevó a esta modificación.

El nuevo rol del VAR

A partir del Mundial 2026, el VAR podrá intervenir en nuevos momentos del juego:

  • Segundas amarillas: podrá revisar tarjetas claramente erróneas que deriven en una expulsión.
  • Identidad: corregir errores cuando el árbitro sancione al jugador equivocado.
  • Córners: autorizar la revisión de saques de esquina incorrectos, siempre que sea inmediato y no retrase el juego.

Otros cambios reglamentarios aprobados

Otras de las modificaciones que fueron aprobadas por IFAB:

  • Cámaras corporales: se habilita el uso opcional de cámaras en el pecho o la cabeza de los árbitros (BodyCams) para mejorar el control y la experiencia de transmisión.
  • Hasta 11 cambios: en amistosos internacionales absolutos se permitirán 8 sustituciones, con posibilidad de llegar a 11 si hay acuerdo entre las Selecciones involucradas.
  • Ley de ventaja: si el árbitro da ventaja tras una falta que negaba una ocasión de gol y el tanto se convierte, no habrá amonestación, ya que el gol finalmente no fue impedido.

