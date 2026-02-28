¿El fin de las mañas?: el drástico cambio de reglas que FIFA aprobó para el Mundial 2026

"Castigo" por demorar los cambios

Con esta modificación la FIFA busca ponerle fin a las caminatas lentas para ganar segundos. Los jugadores que sean sustituidos deberán hacerlo en un máximo de 10 segundos desde que se levante el cartel.

En caso de incumplimiento, el jugador que ingresa al campo deberá esperar. Su equipo jugará con diez durante al menos un minuto. El futbolista podrá saltar al verde césped tras la primera interrupción que se de pasado el mencionado lapso de tiempo.

The IFAB introduces further measures to improve match flow and player behaviour



Watch now on press conference following the 140th Annual General Meeting — The IFAB (@TheIFAB) February 28, 2026

Minuto Médico obligatorio

Para evitar las simulaciones constantes, se aprobó la regla del "minuto médico obligatorio". Todo jugador que sea atendido en el campo por una lesión que interrumpa el juego, deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto una vez reanudado el partido.

Prohibido taparse la boca

Tras polémicas recientes por insultos encubiertos y hostigamiento, se prohibirá que los jugadores se tapen la boca con la mano o la camiseta para hablar entre ellos o con el árbitro.

En caso de que opten por hacerlo, el juez tendrá la facultad de mostrar la tarjeta amarilla. Con esto tanto la IFAB como la FIFA buscan transparencia total y facilitar la lectura de labios ante las cámaras.

Gianluca Prestianni - Vinicius Júnior El caso Prestiani-Vinicius es uno de los antecedentes recientes que llevó a esta modificación.

El nuevo rol del VAR

A partir del Mundial 2026, el VAR podrá intervenir en nuevos momentos del juego:

Segundas amarillas : podrá revisar tarjetas claramente erróneas que deriven en una expulsión.

podrá revisar tarjetas claramente erróneas que deriven en una expulsión. Identidad: corregir errores cuando el árbitro sancione al jugador equivocado.

corregir errores cuando el árbitro sancione al jugador equivocado. Córners: autorizar la revisión de saques de esquina incorrectos, siempre que sea inmediato y no retrase el juego.

Otros cambios reglamentarios aprobados

Otras de las modificaciones que fueron aprobadas por IFAB: