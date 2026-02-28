Godoy Cruz confirmó la contratación de un arquero a un día de jugar con Deportivo Madryn

Godoy Cruz confirmó este sábado la llegada de un refuerzo par jugar el torneo de la Primera Nacional. A un día de jugar con Deportivo Madryn por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional que será este domingo desde las 17, en el Feliciano Gambarte. Se trata del arquero Juan Strumia.
El arquero de 26 años, viene de jugar en Chacarita y fue presentado este sábado en las redes sociales del club, previo al partido contra Deportivo Madryn. El guardametas es una buena alternativa para competir con Roberto Ramírez y Nicolás Cláa.
Este refuerzo tiene experiencia en la Primera Nacional ya que debutó defendiendo la camiseta de Belgrano cuando el Pirata se consagró en la categoría en la temporada 2021/22, aunque solo disputó dos partidos. Sin embargo, luego llegó a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó 14 partidos.
La nueva incorporación ya sumó los primeros entrenamientos bajo la conducción de Mariano Toedtli.
Mariano Toedtli y la probable formación para jugar con Deportivo Madryn
El primer equipo del Club Godoy Cruz Antonio Tomba jugará este domingo desde las 17 ante Deportivo Madryn, en el Feliciano Gambarte, por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional.
Los once serían los siguientes: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Lucas Alessandria y Juan Segundo Morán; Tomás Pozzo, Vicente Poggi, Brian Orosco y Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga y Martín Pino.
El Tomba buscará sacarse la mufa en el Feliciano Gambarte
El Bodeguero en el renovado Feliciano Gambarte jugó 10 partidos y su cosecha fue de siete empates y tres derrotas. Antes del cotejo con Ciudad de Bolívar, su anterior presentación local fue el 15 de noviembre ante Deportivo Riestra, donde igualó 1 a 1, resultado que trajo como consecuencia el descenso a la Primera Nacional.