Godoy Cruz confirmó la contratación de un arquero a un día de jugar con Deportivo Madryn

mariano-toedtli-dt-gpdoy-cruz Mariano Toedtli, entrenador de Godoy Cruz tiene un nuevo arquero en el plantel. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El arquero de 26 años, viene de jugar en Chacarita y fue presentado este sábado en las redes sociales del club, previo al partido contra Deportivo Madryn. El guardametas es una buena alternativa para competir con Roberto Ramírez y Nicolás Cláa.

Este refuerzo tiene experiencia en la Primera Nacional ya que debutó defendiendo la camiseta de Belgrano cuando el Pirata se consagró en la categoría en la temporada 2021/22, aunque solo disputó dos partidos. Sin embargo, luego llegó a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto, donde jugó 14 partidos.