Lucas Faggioli se ilusiona con hacer una gran campaña en el Deportivo Maipú

Lucas Faggioli es uno de los referentes del Deportivo Maipú en el torneo de la Primera Nacional. El Jugador aspira a pelear los primeros puestos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Lucas Faggioli, defensor del Deportivo Maipú, es uno de los referentes.

El Deportivo Maipú tras la victoria ante Atlético de Rafaela, jugará el próximo domingo desde las 17.30 con San Martín de Tucumán, en La Ciudadela, por la 3ra fecha del torneo de la Primera Nacional. El defensor Lucas Faggioli se siente muy entusiasmado con el equipo que se ha armado.

El Deportivo Maipú tras la victoria ante Atlético de Rafaela de local buscará seguir de racha con San Martín en Tucumán.

Lucas Faggioli y los objetivos que tiene en el Deportivo Maipú

El defensor se ha transformado en un referente del equipo. Sobre esta situación afirmó: "La verdad que estoy muy contento en en este club, que ha tenido mucho crecimiento. Me siento un jugador muy maduro y estoy preparado para ayudar a llevar a este club a lo más arriba posible".

"Fue importante lograr el primer triunfo en el torneo, no habíamos tenido un buen arranque, contra Atlético Rafaela arrancamos perdiendo y lo ganamos con mucho carácter y personalidad", afirmó.

Lucas Faggioli se refirió al encuentro ante San Martín de Tucumán y aseguró: "Se viene un partido lindo para jugar, seguramente será intenso, como todos los encuentros en esta categoría, iremos a buscar los tres puntos".

Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, quedó conforme con el rendimiento de sus jugadores ante Atlético de Rafaela.

El Deportivo Maipú no ha podido ganar en Tucumán

Deportivo Maipú desde que ascendió en el 2021, perdió los cuatro partidos que jugó en la Ciudadela por el torneo de la Primera Nacional. Este domingo el equipo de Alexis Matteo buscará quebrar la racha en Tucumán.

Alexis Matteo, el entrenador del Cruzado, les daría la confianza a los mismos jugadores que vienen de ganarle 2 a 1 a Atlético de Rafaela en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Juan Pablo Gobetto, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola, serán los once del Cruzado que saldrán a la Ciudadela.

