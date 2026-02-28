Lucas Faggioli se ilusiona con hacer una gran campaña en el Deportivo Maipú

Lucas Faggioli se refirió al encuentro ante San Martín de Tucumán y aseguró: "Se viene un partido lindo para jugar, seguramente será intenso, como todos los encuentros en esta categoría, iremos a buscar los tres puntos".

Alexis Matteo Deportivo Maipú. Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, quedó conforme con el rendimiento de sus jugadores ante Atlético de Rafaela. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El Deportivo Maipú no ha podido ganar en Tucumán

Deportivo Maipú desde que ascendió en el 2021, perdió los cuatro partidos que jugó en la Ciudadela por el torneo de la Primera Nacional. Este domingo el equipo de Alexis Matteo buscará quebrar la racha en Tucumán.

Alexis Matteo, el entrenador del Cruzado, les daría la confianza a los mismos jugadores que vienen de ganarle 2 a 1 a Atlético de Rafaela en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Juan Pablo Gobetto, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli y Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola, serán los once del Cruzado que saldrán a la Ciudadela.