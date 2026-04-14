Independiente Rivadavia visita a Fluminense por la Copa Libertadores: información importante para los hinchas de la Lepra

Los hinchas que se registren también van a recibir un mail con instrucciones, pero si no les llega podrán completar el proceso directamente desde el link http://fluminense.bepass.com.br

Además, se informó que los menores de 11 años deben llevar DNI en caso de que el sistema biométrico no funcione correctamente.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia por la Copa Libertadores

El encuentro entre Fluminense e Independiente Rivadavia por el Grupo C de la Copa Libertadores de América se jugará este miércoles 15 de abril a las 21.30, con TV en vivo por Fox Sports y transmisión de Radio Nihuil desde Río de Janeiro.

El árbitro del encuentro será el colombiano John Ospina y en el VAR estará Franklin Congo de Ecuador.

Tras la primera fecha la Lepra lidera la zona con 3 puntos y el Flu lo escolta con un punto junto a Deportivo La Guaira de Venezuela y cerra las posiciones Bolívar sin puntos. Bolivianos y venezolanos jugarán este martes a las 21 en la altura de La Paz.