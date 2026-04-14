Independiente Rivadavia visita a Fluminense por la Copa Libertadores: información importante para los hinchas de la Lepra

Independiente Rivadavia visitará este miércoles a Fluminense por el Grupo C de la Copa Libertadores y el club difundió información importante para los cientos de hinchas de la Lepra que estarán en el Maracaná alentando al club de sus amores.
Independiente Rivadavia visitará a Fluminense por la Copa Libertadores y el club difundió información importante para los cientos de hinchas de la Lepra que irán al Maracaná.
Independiente Rivadavia visitará este miércoles a Fluminense por el Grupo C de la Copa Libertadores y el club difundió información importante para los cientos de hinchas de la Lepra que estarán en el Maracaná alentando al club de sus amores.
Todos los hinchas que adquirieron su entrada para el partido a través de GlobalFan, deberán completar el registro biométrico obligatorio para poder ingresar al estadio.
Al ingresar deberán cargar la foto del DNI y una foto del rostro ya que sin el registro biométrico no podrán ingresar al mítico estadio Maracaná.
Los hinchas que se registren también van a recibir un mail con instrucciones, pero si no les llega podrán completar el proceso directamente desde el link http://fluminense.bepass.com.br
Además, se informó que los menores de 11 años deben llevar DNI en caso de que el sistema biométrico no funcione correctamente.
El encuentro entre Fluminense e Independiente Rivadavia por el Grupo C de la Copa Libertadores de América se jugará este miércoles 15 de abril a las 21.30, con TV en vivo por Fox Sports y transmisión de Radio Nihuil desde Río de Janeiro.
El árbitro del encuentro será el colombiano John Ospina y en el VAR estará Franklin Congo de Ecuador.
Tras la primera fecha la Lepra lidera la zona con 3 puntos y el Flu lo escolta con un punto junto a Deportivo La Guaira de Venezuela y cerra las posiciones Bolívar sin puntos. Bolivianos y venezolanos jugarán este martes a las 21 en la altura de La Paz.