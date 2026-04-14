El descargo del futbolista de Gimnasia de Jujuy que dijo "bomba" en un avión y fue detenido

También, como consecuencia de las demoras y cancelaciones del vuelo, la aerolínea encargada del viaje con destino a Buenos Aires se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades de Jujuy para evaluar impulsar las acciones que correspondan contra los responsables del hecho.

El video de Endrizzi arrepentido

Emiliano Endrizzi rompió el silencio y habló públicamente sobre la situación que le tocó atravesar y asumió su responsabilidad.

Embed - Endrizzi rompió el silencio tras una broma que terminó mal

En un video, el ex futbolista de Independiente Rivadavia, entre otros equipos, pidió disculpas por lo ocurrido y se mostró arrepentido, reconociendo el impacto que generó el hecho.

"Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido. Nunca mi intención fue provocar un disturbio, ni provocar miedo, ni asustar a nadie", dijo el futbolista.

La broma desafortunada de Emiliano Endrizzi

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando el propio jugador, centrocampista del Club Gimnasia de Jujuy, fue arrestado tras el “dicho desafortunado” o “broma”, según pasajeros testigos, de afirmar que había una bomba en el avión que debía partir a las 13:25 desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, lo que activó el protocolo de seguridad.

“El Lobo jujeño” debía jugar el partido el domingo ante Agropecuario en Carlos Casares, encuentro que finalmente se disputó con victoria por 2-1.