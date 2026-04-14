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Una broma que terminó mal

El descargo del futbolista de Gimnasia de Jujuy que dijo "bomba" en un avión y fue detenido

Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia de Jujuy, fue liberado y publicó un video tras la “broma” en la que dijo que “tenía una bomba” en el avión.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Endrizzi hizo su descargo.

Endrizzi hizo su descargo.

Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia de Jujuy, fue liberado tras haber quedado detenido por la “broma” al decir que “tenía una bomba” en el avión que despegaría desde dicha provincia rumbo a Buenos Aires y luego publicó un video pidiendo disculpas.

Luego de la audiencia concretada este lunes, se imputó a Endrizzi con cargos por intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación.

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Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, y una broma que termin&oacute; mal.

Emiliano Endrizzi, futbolista de Gimnasia de Jujuy, y una broma que terminó mal.

Además, el jugador recibió varias medidas como consecuencia del, según su abogado, “un comentario desafortunado”, como la obligación de presentarse cada 7 días ante la Policía Federal de Jujuy, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

También, como consecuencia de las demoras y cancelaciones del vuelo, la aerolínea encargada del viaje con destino a Buenos Aires se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades de Jujuy para evaluar impulsar las acciones que correspondan contra los responsables del hecho.

El video de Endrizzi arrepentido

Emiliano Endrizzi rompió el silencio y habló públicamente sobre la situación que le tocó atravesar y asumió su responsabilidad.

Embed - Endrizzi rompió el silencio tras una broma que terminó mal

En un video, el ex futbolista de Independiente Rivadavia, entre otros equipos, pidió disculpas por lo ocurrido y se mostró arrepentido, reconociendo el impacto que generó el hecho.

"Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido. Nunca mi intención fue provocar un disturbio, ni provocar miedo, ni asustar a nadie", dijo el futbolista.

La broma desafortunada de Emiliano Endrizzi

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando el propio jugador, centrocampista del Club Gimnasia de Jujuy, fue arrestado tras el “dicho desafortunado” o “broma”, según pasajeros testigos, de afirmar que había una bomba en el avión que debía partir a las 13:25 desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán de Jujuy con destino a Buenos Aires, lo que activó el protocolo de seguridad.

“El Lobo jujeño” debía jugar el partido el domingo ante Agropecuario en Carlos Casares, encuentro que finalmente se disputó con victoria por 2-1.

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