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PRIMERA NACIONAL

La broma de un jugador de Gimnasia de Jujuy que terminó en escándalo y detención en el aeropuerto

Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, gritó "bomba" en el avión y desató un protocolo que terminó con 1200 evacuados y su detención en el aeropuerto

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Jujuy cuando el plantel se disponía a viajar para jugar por la 9ª fecha de la Primera Nacional.

Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia y Esgrima de Jujuy protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Jujuy cuando el plantel se disponía a viajar para jugar por la 9ª fecha de la Primera Nacional.

Con un antecedente del ambiente futbolístico de Mendoza, el error de decir "bomba" dentro de un aeropuerto o embarcado en un avión terminó este sábado en escándalo con un jugador del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que terminó detenido y ahora su continuidad en club amenazada

El volante Emiliano Endrizzi, de Gimnasia de Jujuy, fue detenido y demorado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) este sábado en la aeroestación Horacio Guzmán, de Perico, Jujuy por una falsa amenaza de bomba. Esto derivó en un escándalo con vuelos demorados y más 1200 personas siendo evacuadas.

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Emiliano Endrizzi: el escándalo y la posible expulsión de Gimnasia de Jujuy

Este sábado el plantel del Lobo jujeño se prestaba a viajar desde la provincia norteña a Buenos Aires en el vuelo FO5181 de la empresa Flybondi para disputar su partido del domingo a las 16 con Agropecuario, por la 9ª fecha del torneo de la Primera Nacional.

Con todos ya instalados en el avión, el volante Emiliano Endrizzi, ex jugador de Independiente Rivadavia, quiso bromear y gritó "bomba", lo que originó la aplicación del protocolo de la PSA, con la detención del jugador, la evacuación del pasaje y tripulación de la aeronave para la inspección exhaustiva del Boeing 737- 800 NG. Además de la demora en el vuelo del equipo, también generó la suspensión temporal de la estación aérea por algunas horas.

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Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúa la expulsión de Emiliano Endrizzi

La broma del jugador surgido de Instituto de Córdoba no va a ser gratuita, ya que además del antecedente judicial, el club evalúa rescindir su contrato (vence el 31 de diciembre de 2026), y el presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy publicó una fuerte crítica al respecto.

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El presidente del club jujeño, Walter Morales, inmediatamente deslindó toda responsabilidad institucional, y calificó el acto como una "manifestación estrictamente individual" ajena a los valores del club y confirmó que el departamento legal ya interviene en una medida disciplinaria para con Endrizzi.

"El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo Morales. A la vez, indicó que el club intenta preservar su reputación y desligarse de una conducta individual. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros hoy".

En Mendoza se vivió hace poco un hecho similar en abril del 2024, cuando el por entonces presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, generó una situación similar en el aeropuerto de El Plumerillo y también en un vuelo de Flybondi, cuando el equipo del Deportivo Maipú se dirigía a Córdoba para jugar contra Juventud Unida de San Luis, por la Copa Argentina.

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