La broma de un jugador de Gimnasia de Jujuy que terminó en escándalo y detención en el aeropuerto

Con todos ya instalados en el avión, el volante Emiliano Endrizzi, ex jugador de Independiente Rivadavia, quiso bromear y gritó "bomba", lo que originó la aplicación del protocolo de la PSA, con la detención del jugador, la evacuación del pasaje y tripulación de la aeronave para la inspección exhaustiva del Boeing 737- 800 NG. Además de la demora en el vuelo del equipo, también generó la suspensión temporal de la estación aérea por algunas horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2043045650590503265&partner=&hide_thread=false Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia de Jujuy, terminó detenido luego de haber gritado que tenía una bomba cuando se encontraba en el avión que iba a trasladar al plantel del Lobo hacia Buenos Aires, donde mañana enfrentarán a Agropecuario de Carlos Casares. Su irresponsable… pic.twitter.com/AmEWbJDrDk — TyC Sports (@TyCSports) April 11, 2026

Gimnasia y Esgrima de Jujuy evalúa la expulsión de Emiliano Endrizzi

La broma del jugador surgido de Instituto de Córdoba no va a ser gratuita, ya que además del antecedente judicial, el club evalúa rescindir su contrato (vence el 31 de diciembre de 2026), y el presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy publicó una fuerte crítica al respecto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2043139035762196950&partner=&hide_thread=false "RESCINDIRLE EL CONTRATO ES ALGO QUE ESTAMOS EVALUANDO"



Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, reveló en @radiolared que la comisión directiva del Lobo Jujeño están evaluando finalizar el contrato de Emiliano Endrizzi, jugador del club que gritó 'bomba' previo al… pic.twitter.com/RDsuQHa6jV — Diario Olé (@DiarioOle) April 12, 2026

El presidente del club jujeño, Walter Morales, inmediatamente deslindó toda responsabilidad institucional, y calificó el acto como una "manifestación estrictamente individual" ajena a los valores del club y confirmó que el departamento legal ya interviene en una medida disciplinaria para con Endrizzi.

"El contexto que vive el mundo hoy no admite ningún tipo de estas bromas”, sostuvo Morales. A la vez, indicó que el club intenta preservar su reputación y desligarse de una conducta individual. “Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Nosotros vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante para nosotros hoy".

En Mendoza se vivió hace poco un hecho similar en abril del 2024, cuando el por entonces presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, generó una situación similar en el aeropuerto de El Plumerillo y también en un vuelo de Flybondi, cuando el equipo del Deportivo Maipú se dirigía a Córdoba para jugar contra Juventud Unida de San Luis, por la Copa Argentina.