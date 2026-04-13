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Hockey sobre patines

Superliga masculina de hockey sobre patines: todos los resultados

Comenzó la Superliga masculina de hockey sobre patines. Ganaron Leonardo Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
San Martín cayó en su visita a Olimpia por la Superliga de hockey sobre patines.

San Martín cayó en su visita a Olimpia por la Superliga de hockey sobre patines.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

Se inició el pasado domingo la Superliga masculina de hockey sobre patines. Obtuvieron triunfos en la primera fecha Leonardo Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia.

El Canario de Villa Nueva, que es dirigido por Diego Coro, le ganó a IMPSA por 3 a 1, de local.

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San Mart&iacute;n no pudo con Olimpia en la Superliga de hockey sobre patines.

San Martín no pudo con Olimpia en la Superliga de hockey sobre patines.

Mientras que Talleres se hizo fuerte en la vecina provincia y se impuso a Altos de San Juan por 5 a 4.

En otro de los partidos, Casa de Italia le ganó a Bernardino Rivadavia por 3 a 1, de local, en el duelo del Este mendocino.

Y Atlético San Martín cayó por 3 a 1 en su visita al Olimpia sanjuanino.

Mientras que en el duelo entre equipos sanjuaninos, Concepción y UVT empataron 1 a 1, Lomas y Valenciano igualaron 4 a 4, Hispano venció a Social por 3 a 2 de visitante y Bancaria superó a Richet Zapata por 5 a 4.

Hockey sobre patines: los resultados de los Torneos Apertura de damas y varones

Se jugó una nueva fecha en los Torneos Apertura de damas y de varones.

En las chicas, el líder IMPSA B goleó por 8 a 0 a Maipú/Giol B, de visitante.

IMPSA A superó a Godoy Cruz por 4 a 3 en la pista metalera, Giol B y Talleres A empataron 3 a 3 y Murialdo le ganó a Petroleros/YPF por 4 a 0 en calle Huergo.

En los varones, el puntero Leonardo Murialdo (suma 9 unidades) goleó a Maipú/Giol 4 a 1 -de visita-.

Uno de los escoltas, Casa de Italia, derrotó a Talleres A 4 a 2 en el Este y el otro conjunto que está a dos puntos del Canario, Banco Mendoza, superó por 5 a 4 a Atlético San Martín en el estadio albirrojo.

Otros resultados: Bernardino Rivadavia 10 - Godoy Cruz 5, Petroleros/YPF 1 - Talleres B 2 e IMPSA 1 - Palmira 2.

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