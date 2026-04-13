Superliga masculina de hockey sobre patines: todos los resultados

Se inició el pasado domingo la Superliga masculina de hockey sobre patines. Obtuvieron triunfos en la primera fecha Leonardo Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia.
Comenzó la Superliga masculina de hockey sobre patines. Ganaron Leonardo Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia
Se inició el pasado domingo la Superliga masculina de hockey sobre patines. Obtuvieron triunfos en la primera fecha Leonardo Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia.
El Canario de Villa Nueva, que es dirigido por Diego Coro, le ganó a IMPSA por 3 a 1, de local.
Mientras que Talleres se hizo fuerte en la vecina provincia y se impuso a Altos de San Juan por 5 a 4.
En otro de los partidos, Casa de Italia le ganó a Bernardino Rivadavia por 3 a 1, de local, en el duelo del Este mendocino.
Y Atlético San Martín cayó por 3 a 1 en su visita al Olimpia sanjuanino.
Mientras que en el duelo entre equipos sanjuaninos, Concepción y UVT empataron 1 a 1, Lomas y Valenciano igualaron 4 a 4, Hispano venció a Social por 3 a 2 de visitante y Bancaria superó a Richet Zapata por 5 a 4.
Se jugó una nueva fecha en los Torneos Apertura de damas y de varones.
En las chicas, el líder IMPSA B goleó por 8 a 0 a Maipú/Giol B, de visitante.
IMPSA A superó a Godoy Cruz por 4 a 3 en la pista metalera, Giol B y Talleres A empataron 3 a 3 y Murialdo le ganó a Petroleros/YPF por 4 a 0 en calle Huergo.
En los varones, el puntero Leonardo Murialdo (suma 9 unidades) goleó a Maipú/Giol 4 a 1 -de visita-.
Uno de los escoltas, Casa de Italia, derrotó a Talleres A 4 a 2 en el Este y el otro conjunto que está a dos puntos del Canario, Banco Mendoza, superó por 5 a 4 a Atlético San Martín en el estadio albirrojo.
Otros resultados: Bernardino Rivadavia 10 - Godoy Cruz 5, Petroleros/YPF 1 - Talleres B 2 e IMPSA 1 - Palmira 2.