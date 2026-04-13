¿Le gritará un gol a Boca? Darío Benedetto habló de su vuelta a La Bombonera

El delantero del Barcelona de Ecuador Darío Benedetto volverá a La Bombonera para jugar con su ex club, Boca por la Copa Libertadores. El Pipa dijo qué hará si le hace un gol.
El delantero del Barcelona de Ecuador Darío Benedetto regresará a La Bombonera para jugar con su ex club, Boca por la Libertadores. Dijo qué hará si le hace un gol
El delantero del Barcelona de Ecuador Darío Benedetto volverá a La Bombonera para jugar con su ex club, Boca por la Copa Libertadores. El Pipa dijo qué hará si le hace un gol.
Darío Benedetto defenderá los colores del Barcelona de Ecuador este martes a las 21 en La Bombonera ante Boca, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.
El partido que tendrá un condimento especial por el fuerte vínculo del delantero con el club de la Ribera y por el recuerdo todavía fresco de su polémica salida en julio de 2024.
Antes del encuentro, el atacante dejó en claro que el regreso lo moviliza. "Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz", dijo Benedetto, quien además remarcó que, en caso de marcar, no gritará el gol por su identificación con el Xeneize. “Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”, aseguró.
El propio delantero también admitió que imagina una recepción ambigua por parte de los hinchas. "Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa", dijo, en alusión a un ciclo que terminó desgastado por su bajo rendimiento en la etapa final, los penales fallados ante Corinthians en la Libertadores 2022 y distintos episodios que deterioraron su relación con una parte del público.
Benedetto ya había regresado a la cancha del equipo de la Ribera en octubre de 2025 vistiendo la camiseta de Newell’s, en una noche en la que recibió una mezcla de aplausos y silbidos.
Ahora, la historia tendrá un matiz todavía más sensible, porque será en un partido copero y defendiendo a un rival directo, en una jornada en la que Boca buscará hacerse fuerte de local tras su triunfo en el debut ante Universidad Católica, mientras que Barcelona intentará recuperarse luego de la caída ante Cruzeiro.