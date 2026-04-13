¿Le gritará un gol a Boca? Darío Benedetto habló de su vuelta a La Bombonera

¿Darío Benedetto le gritará un gol a Boca?

Antes del encuentro, el atacante dejó en claro que el regreso lo moviliza. "Es una linda oportunidad de volver a la cancha donde fui feliz", dijo Benedetto, quien además remarcó que, en caso de marcar, no gritará el gol por su identificación con el Xeneize. “Soy hincha de Boca, enfermo de Boca y lo voy a seguir siendo el resto de mi vida”, aseguró.

El propio delantero también admitió que imagina una recepción ambigua por parte de los hinchas. "Está medio dividido. Vamos a ver qué pasa", dijo, en alusión a un ciclo que terminó desgastado por su bajo rendimiento en la etapa final, los penales fallados ante Corinthians en la Libertadores 2022 y distintos episodios que deterioraron su relación con una parte del público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maurogomezpm/status/2043805093900726564&partner=&hide_thread=false Previa Boca vs Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores



Dario Benedetto "Voy a volver a la cancha donde fui feliz. No gritaría un gol. Soy hincha enfermo de Boca y lo voy a ser toda mi vida" pic.twitter.com/3J5IhcVpNd — Mauro 74 (@maurogomezpm) April 13, 2026

Benedetto ya había regresado a la cancha del equipo de la Ribera en octubre de 2025 vistiendo la camiseta de Newell’s, en una noche en la que recibió una mezcla de aplausos y silbidos.

Ahora, la historia tendrá un matiz todavía más sensible, porque será en un partido copero y defendiendo a un rival directo, en una jornada en la que Boca buscará hacerse fuerte de local tras su triunfo en el debut ante Universidad Católica, mientras que Barcelona intentará recuperarse luego de la caída ante Cruzeiro.