Torneo Apertura: las posiciones tras los triunfos de Vélez, Lanús y Talleres que cerraron la fecha 14

Vélez le ganó por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, y quedó como único líder de la Zona A con 25 puntos, uno por encima de Estudiantes.
Vélez le ganó a Central Córdoba por la fecha 14 del Torneo Apertura y quedó como único líder de la Zona A, por encima de Estudiantes.
Vélez le ganó por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, y quedó como único líder de la Zona A con 25 puntos, uno por encima de Estudiantes.
El único tanto de la noche lo marcó Joaquín García a los 10' del primer tiempo y después el conjunto de Liniers sostuvo la ventaja en un partido en el que generó situaciones como para ampliar la diferencia.
A falta de dos fechas para el cierre de la fase regular, el equipo de Liniers dio un paso importante en la lucha por la clasificación y por el liderazgo de la zona.
El triunfo le permitió dejar atrás la pérdida transitoria de la punta y volver a depender de sí mismo en la pelea por terminar arriba en su grupo ya que con este resultado, Vélez llegó a 25 unidades en 13 partidos y desplazó a Estudiantes, que suma 24, mientras que Lanús quedó tercero con 22 tras su victoria en el clásico ante Banfield.
Lanús le ganó agónicamente 1-0 a Banfield, en condición de local, en el Clásico del Sur, correspondiente al interzonal de la 14ta fecha del Torneo Apertura.
El delantero colombiano Yoshan Valois marcó el único gol a los 43' del segundo tiempo y el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recortó a 11 partidos la diferencia que Banfield le lleva en el historial, alcanzó los 22 puntos y escaló a la tercera posición de la Zona A. En la próxima fecha el Granate visitará a Gimnasia y Esgrima, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el lunes desde las 21.45.
Por su parte, el conjunto conducido por Pedro Troglio se mantiene con 13 unidades, pero descendió a la 12ma posición de la Zona B. En la próxima jornada el Taladro recibirá a Independiente Rivadavia en el estadio Florencio Sola, el lunes desde las 17.15.
Talleres de Córdoba escaló a la cuarta posición de la Zona A del Torneo Apertura al ganarle 2-1 a Defensa y Justicia por la 14ta fecha.
En Florencio Varela, el paraguayo Alexandro Maidana marcó los dos goles del Matador, a los 15' de juego y a los 16' del complemento. A los 34' descontó Ayrton Portillo para el Halcón.
Con este resultado, el equipo de Carlos Tevez alcanza los 21 puntos, escala a la cuarta posición de la Zona A y en la próxima fecha recibirá en el estadio Mario Alberto Kempes al Deportivo Riestra desde las 20.30 del domingo. Por su parte, el equipo de Mariano Soso se mantiene en 19 unidades pero bajó a la 6ta posición de la Zona A y visitará a Independiente, el próximo sábado desde las 19.30.
Gimnasia La Plata escaló a la décima posición de la Zona B del Torneo Apertura tras ganarle agónicamente 2-1 a Sarmiento de Junín.
En Junín, el ex Godoy Cruz Agustín Auzmendi abrió el marcador a los 43' del primer tiempo. Pese al empate de Pablo Magnín a los 5' del complemento, el atacante Franco Torres le dio la victoria al Lobo a los 46'.
Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Ariel Pereyra alcanzó los 17 puntos y se ubica en la décima posición de la Zona B, a solo una unidad de los puestos de playoffs. En la próxima fecha recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 15 del sábado.
Por su parte, el conjunto conducido por Facundo Sava se mantiene con 16 unidades, aunque descendió a la 11ma posición de la Zona A y visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el domingo desde las 20.30.