Qué significa que tu gato tenga las encías azules y por qué es una emergencia

Insuficiencia Cardíaca: problemas en el corazón que impiden el bombeo eficiente de sangre.

problemas en el corazón que impiden el bombeo eficiente de sangre. Asma Felina Severa: una inflamación de las vías respiratorias que impide la entrada de aire.

una inflamación de las vías respiratorias que impide la entrada de aire. Intoxicación por Paracetamol: un error común es medicar a la mascota con fármacos humanos; el paracetamol es mortal para ellos y bloquea el transporte de oxígeno.

un error común es medicar a la mascota con fármacos humanos; el paracetamol es mortal para ellos y bloquea el transporte de oxígeno. Edema Pulmonar: presencia de líquido en los pulmones, muchas veces derivado de problemas cardíacos o traumas.

que significa, gato Esta condición escala con rapidez en tu gato.

Como puedes ver, la falta de oxígeno o hipoxia es una condición que escala con rapidez. Un gato con cianosis está al borde de un colapso sistémico.

Qué hacer ante este síntoma

Si detectas este síntoma, lo primero es mantener la calma para no estresar más a tu gato. No intentes obligarlo a beber agua ni le administres ningún medicamento casero. Colócalo en su transportín con cuidado, asegurándote de que tenga buena ventilación, y dirígete de inmediato a un centro de urgencias.

En estos casos, la administración de oxígeno profesional es la única forma de estabilizar su cuadro y salvar la vida de tu mascota.