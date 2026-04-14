Si eres dueño de un gato, seguramente sueles estar atento a su apetito o a su nivel de energía, y seguramente pasas por alto el hecho de revisar su boca. Sin embargo, este es uno de los indicadores de salud más reveladores.
Mucha gente se pregunta qué significa este cambio de coloración tan drástico en un animal que, hasta hace poco, parecía estar bien. En medicina veterinaria, este fenómeno se denomina cianosis, y es precisamente una urgencia.
Qué significa que tu gato tenga las encías azules y por qué es una emergencia
Básicamente, este hecho es la manifestación física de que la sangre de tu gato no está transportando suficiente oxígeno a los tejidos. Lo cierto es que no existe una causa leve para las encías azules. Entre los diagnósticos más frecuentes, se encuentran:
- Insuficiencia Cardíaca: problemas en el corazón que impiden el bombeo eficiente de sangre.
- Asma Felina Severa: una inflamación de las vías respiratorias que impide la entrada de aire.
- Intoxicación por Paracetamol: un error común es medicar a la mascota con fármacos humanos; el paracetamol es mortal para ellos y bloquea el transporte de oxígeno.
- Edema Pulmonar: presencia de líquido en los pulmones, muchas veces derivado de problemas cardíacos o traumas.
Como puedes ver, la falta de oxígeno o hipoxia es una condición que escala con rapidez. Un gato con cianosis está al borde de un colapso sistémico.
Qué hacer ante este síntoma
Si detectas este síntoma, lo primero es mantener la calma para no estresar más a tu gato. No intentes obligarlo a beber agua ni le administres ningún medicamento casero. Colócalo en su transportín con cuidado, asegurándote de que tenga buena ventilación, y dirígete de inmediato a un centro de urgencias.
En estos casos, la administración de oxígeno profesional es la única forma de estabilizar su cuadro y salvar la vida de tu mascota.