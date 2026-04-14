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Torneo Apertura

Marcos Rojo y un informe que puede costarle muy caro tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

Marcos Rojo quedó seriamente comprometido luego de que se conociera el informe arbitral de Sebastián Zunino tras expulsarlo en la derrota de Racing ante River.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Rojo, otra vez en problemas.

Rojo, otra vez en problemas.

El defensor de Racing Marcos Rojo quedó seriamente comprometido luego de que se conociera el informe arbitral de Sebastián Zunino, quien detalló los insultos que recibió tras expulsarlo en la derrota por 2-0 ante River, el domingo en Avellaneda, por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Zunino fue el árbitro designado para el clásico, con Ariel Penel a cargo del VAR y según el informe expulsó a Rojo por “conducta violenta por aplicar un golpe en el rostro de un rival con el puño cerrado”, en referencia a la acción sobre Lucas Martínez Quarta que derivó en la intervención del VAR y en la tarjeta roja directa para el defensor. El episodio se produjo en el segundo tiempo, cuando el árbitro revisó la jugada y modificó su decisión inicial.

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Marcos Rojo fue expulsado contra River por tercera vez.

Marcos Rojo fue expulsado contra River por tercera vez.

Pero la situación no terminó allí. De acuerdo al descargo arbitral, una vez sancionada la expulsión, Rojo increpó a Zunino con una serie de agravios, entre ellos: “Sos un hijo de mil puta. ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda”. La gravedad de los dichos podría agravar la sanción que deberá resolver el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino en los próximos días.

Las primeras especulaciones indican que la sanción podría alcanzar las 4 fechas.

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“Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo” (Gustavo Costas) “Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo” (Gustavo Costas)

Marcos Rojo y un clásico negativo ante River

El ex capitán de Boca ya había sido amonestado al término del primer tiempo por protestar de manera vehemente contra el juez, en una noche adversa tanto para su equipo como en lo personal, ya que también quedó señalado por un error en la jugada del primer gol de River, convertido por Facundo Colidio.

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En el mismo informe, Zunino también consignó la expulsión de Francisco Bersce, ayudante de campo del entrenador Gustavo Costas, por insultos hacia el cuarto árbitro.

Ahora, la AFA deberá evaluar los hechos y definir cuántas fechas de suspensión recibirán los sancionados tras el clásico de Avellaneda.

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