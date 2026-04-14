Marcos Rojo y un informe que puede costarle muy caro tras su expulsión en el clásico entre Racing y River

Las primeras especulaciones indican que la sanción podría alcanzar las 4 fechas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2043491643752394922&partner=&hide_thread=false "SOS UN HIJO DE RE MIL..." LA REACCIÓN DE MARCOS ROJOS LUEGO DE QUE ZUNINO LE MUESTRE LA ROJA POR LA AGRESIÓN A MARTÍNEZ QUARTA.



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“Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo” (Gustavo Costas) “Hablaremos con Marcos (Rojo) sobre lo que pasó. Pero tenemos que estar atentos, esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez. Hay que ser más inteligente para intentar no dejar a tu equipo con uno menos y menos perdiendo” (Gustavo Costas)

Marcos Rojo y un clásico negativo ante River

El ex capitán de Boca ya había sido amonestado al término del primer tiempo por protestar de manera vehemente contra el juez, en una noche adversa tanto para su equipo como en lo personal, ya que también quedó señalado por un error en la jugada del primer gol de River, convertido por Facundo Colidio.

Embed #EDLP zafó de un futbolista que no está atravesando un gran presente desde lo mental y futbolístico. No está siendo un jugador que pueda estar a la altura de los grandes desafíos. No se puede encarar grandes competencias con jugadores que reaccionen así o tengan errores… pic.twitter.com/W169MW3Zp5 — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) April 13, 2026

En el mismo informe, Zunino también consignó la expulsión de Francisco Bersce, ayudante de campo del entrenador Gustavo Costas, por insultos hacia el cuarto árbitro.

Ahora, la AFA deberá evaluar los hechos y definir cuántas fechas de suspensión recibirán los sancionados tras el clásico de Avellaneda.