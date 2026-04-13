Tiene nuevo horario el duelo entre Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín por la 5ª fecha

Este lunes se dio a conocer el horario definitivo para el partido que sostendrán este próximo domingo Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín por la 5ª fecha del Grupo 3 de la tercera categoría del fútbol argentino.
Se confirmó un cambio de horario en el duelo mendocino por la Zona 3 del Torneo Federal A entre Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín del domingo
Este lunes se dio a conocer el horario definitivo para el partido que sostendrán este próximo domingo Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín por la 5ª fecha del Grupo 3 de la tercera categoría del fútbol argentino.
Inicialmente se anunció que el encuentro de mendocinos con el Globito de anfitrión, y el Chacarero por el Torneo Federal A era a las 14 de este domingo. Desde el departamento de prensa lasherino anunciaron este lunes que finalmente se jugará a las 15 en el estadio General San Martín, sólo con presencia de público local.
Luego de cuatro fechas disputadas en el Grupo 3, Huracán Las Heras marcha penúltimo, sólo por encima del debutante en la categoría, FADEP. Los dirigidos por Sergio Toti Arias suma 3 puntos, producto de tres empates y una derrota.
En su debut, el Globo empató sin goles de local con Argentino de Monte Maíz, luego perdió 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis, igualó 1 a 1 frente a Cipolletti en el estadio General San Martín, y el pasado domingo también igualó -0 a 0- en su visita a Atenas de Río Cuarto.
Por el lado del Atlético Club San Martín, conjunto que dirige Christian Corrales, las cosas son apenas mejores, ya que el Chaca suma 4 unidades y está quinto en la zona, producto de 1 triunfo, una derrota y un empate.
Los Albirrojos debutaron igualando de local con el ahora puntero Juventus Unida de San Luis (6) sin que se abriera el marcador. Luego fue goleado en Río Negro por Cipolletti (3-0), y en su ultima presentación (fecha 3) le ganó de local 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto. La ronda pasada tuvo fecha libre.