Tiene nuevo horario el duelo entre Huracán Las Heras y Atlético Club San Martín por la 5ª fecha

En su debut, el Globo empató sin goles de local con Argentino de Monte Maíz, luego perdió 2 a 0 de visitante ante Juventud Unida de San Luis, igualó 1 a 1 frente a Cipolletti en el estadio General San Martín, y el pasado domingo también igualó -0 a 0- en su visita a Atenas de Río Cuarto.

ATLETICO CLUB SAN MARTIN

Cómo llega el Atlético Club San Martín

Por el lado del Atlético Club San Martín, conjunto que dirige Christian Corrales, las cosas son apenas mejores, ya que el Chaca suma 4 unidades y está quinto en la zona, producto de 1 triunfo, una derrota y un empate.

Los Albirrojos debutaron igualando de local con el ahora puntero Juventus Unida de San Luis (6) sin que se abriera el marcador. Luego fue goleado en Río Negro por Cipolletti (3-0), y en su ultima presentación (fecha 3) le ganó de local 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto. La ronda pasada tuvo fecha libre.