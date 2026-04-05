San Martín venció a Atenas de Río Cuarto y consiguió su primer triunfo en el Federal A 2026

Por la tercera fecha del Torneo Federal A 2026, Atlético San Martín recibió a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de cortar la seguía y conseguir su primer triunfo en el certamen. Fue un triunfo ajustado por 1 a 0 con tanto de Agustín Ferro.
En una fría tarde dominguera, Atlético Club San Martín venció por 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto con gol de Agustín Ferro
Por la tercera fecha del Torneo Federal A 2026, Atlético San Martín recibió a Atenas de Río Cuarto con el objetivo de cortar la seguía y conseguir su primer triunfo en el certamen. Fue un triunfo ajustado por 1 a 0 con tanto de Agustín Ferro.
Atlético Club San Martín tenía una clara premisa: reponerse del empate sin goles ante Juventud Unida de San Luis en el debut y de la goleada sufrida la última fecha ante Cipolletti. Por eso mismo, Christian Corrales planificó un 11 inicial con algunas modificaciones puntuales, aunque esos cambios no afectaron al juego ni mucho menos dejaron una mejor imagen.
El comienzo del partido mostró a los dos equipos con intenciones de dominar, pero sin ideas claras para circular el esférico ni mucho menos para generar riesgo en el área rival. Con el correr de los minutos, el anfitrión se acomodó en la cancha y ahí comenzó a imponer condiciones por izquierda con un inspirado, pero solitario, Juan Mazzolo.
Pese al crecimiento en esa primera mitad, el León casi no preocupó a Atenas, salvo un lejano tiro libre de Fabricio Ojeda que tuvo potencia pero no dirección y culminó en las manos del portero visitante.
En el complemento, los comandados por Corrales salieron a presionar e intentar doblegar desde el minuto inicial, pero continuaba repitiendo los mismos errores de la primera mitad (y también algunos que se vieron en partidos anteriores). Incluso, la primera situación clara de riesgo fue para el elenco cordobés: Ignacio Castro pescó un rebote al borde del área y sacó un zapatazo infernal que se fue apenas por arriba.
San Martín respondió rápidamente con Mazzolo nuevamente por izquierda, lanzando un buscapié que cruzó toda el área y que el recién ingresado Agustín Ferro no pudo conectar.
Sin embargo, a los 28 minutos el delantero tuvo una nueva oportunidad y no perdonó: conectó un córner que cayó desde la derecha y con una potente volea infló la red para decretar el 1 a 0 y llevar calma a su gente. Motivado por el gol, Ferro tuvo su doblete a los 35, cuando ingresó al área, enganchó y de zurda definió apenas cruzado.
Atenas no se pudo reponer del gol y además sufrió la pérdida de un jugador luego de que Ezequiel Morales viera la cartulina roja. Esto, sumado al agotamiento físico, facilitó las cosas para San Martín, quien dominó plenamente las acciones y terminó el partido sin riesgo alguno.
Con este triunfo, el Chacarero alcanzó las 4 unidades. En la próxima jornada, la número cuatro, tendrá fecha libre; mientras que en la quinta será visitante de Huracán Las Heras.
Síntesis del partido
San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo; Juan Mazzolo, Héctor Pérez, Fabricio Ojeda, Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales
Atenas (0): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez, Valentín Duco; Paulo Oballes, Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga; Franco Schiavoni, Alejo Mainero. DT: Gastón Leva
Cambios: ST 11’ Martin Vera, Emiliano Gómez y Ezequiel Morales x Schiavoni, Mainero y Oballes (A); 18’ Agustín Ferro x Pérez (SM); 25’ Rafael Ferro y Ricardo Dichara x Domínguez y Barrera (SM); 37’ Facundo Britos y Mateo Zapata x Mazzolo y Ojeda (SM)
Goles: ST 28’ Agustín Ferro (SM)
Incidencia: ST 30’ Expulsado Morales (A)
Árbitro: Pablo Núñez