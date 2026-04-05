San Martín venció a Atenas de Río Cuarto y consiguió su primer triunfo en el Federal A 2026

Pese al crecimiento en esa primera mitad, el León casi no preocupó a Atenas, salvo un lejano tiro libre de Fabricio Ojeda que tuvo potencia pero no dirección y culminó en las manos del portero visitante.

san martin El León venció 1 a 0 a Atenas de Río Cuarto. Foto: Prensa ACSM

En el complemento, los comandados por Corrales salieron a presionar e intentar doblegar desde el minuto inicial, pero continuaba repitiendo los mismos errores de la primera mitad (y también algunos que se vieron en partidos anteriores). Incluso, la primera situación clara de riesgo fue para el elenco cordobés: Ignacio Castro pescó un rebote al borde del área y sacó un zapatazo infernal que se fue apenas por arriba.

san martin atenas de rio cuarto Atlético Club San Martín descansará la próxima fecha y en la quinta visitará a Huracán Las Heras.

San Martín respondió rápidamente con Mazzolo nuevamente por izquierda, lanzando un buscapié que cruzó toda el área y que el recién ingresado Agustín Ferro no pudo conectar.

Sin embargo, a los 28 minutos el delantero tuvo una nueva oportunidad y no perdonó: conectó un córner que cayó desde la derecha y con una potente volea infló la red para decretar el 1 a 0 y llevar calma a su gente. Motivado por el gol, Ferro tuvo su doblete a los 35, cuando ingresó al área, enganchó y de zurda definió apenas cruzado.

Atenas no se pudo reponer del gol y además sufrió la pérdida de un jugador luego de que Ezequiel Morales viera la cartulina roja. Esto, sumado al agotamiento físico, facilitó las cosas para San Martín, quien dominó plenamente las acciones y terminó el partido sin riesgo alguno.

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Con este triunfo, el Chacarero alcanzó las 4 unidades. En la próxima jornada, la número cuatro, tendrá fecha libre; mientras que en la quinta será visitante de Huracán Las Heras.

Síntesis del partido

San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan Almeida; Emanuel Décimo; Juan Mazzolo, Héctor Pérez, Fabricio Ojeda, Leandro Barrera; Diego González. DT: Christian Corrales

Atenas (0): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Luciano Gutiérrez, Valentín Duco; Paulo Oballes, Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga; Franco Schiavoni, Alejo Mainero. DT: Gastón Leva

Cambios: ST 11’ Martin Vera, Emiliano Gómez y Ezequiel Morales x Schiavoni, Mainero y Oballes (A); 18’ Agustín Ferro x Pérez (SM); 25’ Rafael Ferro y Ricardo Dichara x Domínguez y Barrera (SM); 37’ Facundo Britos y Mateo Zapata x Mazzolo y Ojeda (SM)

Goles: ST 28’ Agustín Ferro (SM)

Incidencia: ST 30’ Expulsado Morales (A)

Árbitro: Pablo Núñez