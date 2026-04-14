Cuánto ganó Camilo Ugo por su gran victoria ante Karen Khachanov en el Trofeo Conde de Godó

Embed - ¡LE SIENTA BIEN EL POLVO DE LADRILLO! UGO CARABELLI VENCIÓ A KHACHANOV EN BARCELONA | RESUMEN

De esta manera, Ugo Carabelli avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará con el joven español Rafael Jódar, que es una de las grandes revelaciones de la temporada y vencedor en la primera ronda de su compatriota Jaume Munar (6-1 y 6-2).

Los otros argentinos en el Trofeo Conde de Godó

También jugarán este martes otros tres argentinos sus partidos correspondientes a la primera ronda de este tradicional torneo sobre polvo de ladrillo

Sebastián Báez, que arrancó muy bien el año y luego entró en una curva descendente, lo hará con el checo Tomas Machac, Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima y Mariano Navone tendrá un durísimo enfrentamiento con el ruso Andrey Rublev.

El lunes perdió Marco Trungelliti ante el serbio Hamad Medjedovic (7-5 y 6-4) y en octavos de final ya espera Tomás Etcheverry quien venció al británico Jack Draper, 8vo favorito, por 3-6, 6-3, 4-1 y retiro. Su rival será el portugués Nuno Borges.