Cuánto ganó Camilo Ugo por su gran victoria ante Karen Khachanov en el Trofeo Conde de Godó

Camilo Ugo consiguió un muy buen triunfo ante el ruso Karen Khachanov (4to favorito) para meterse en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona por el Trofeo Conde de Godó.
Camilo Ugo consiguió un muy buen triunfo ante el ruso Karen Khachanov para meterse en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona por el Trofeo Conde de Godó.
Camilo Ugo consiguió un muy buen triunfo ante el ruso Karen Khachanov (4to favorito) para meterse en los octavos de final del ATP 500 de Barcelona por el Trofeo Conde de Godó.
Camilo Ugo Carabelli, que ocupa el puesto número 64 del ranking ATP, se impuso por 6-3 y 6-4, luego de una hora y 14 minutos de juego. De esta manera se asegura 50 puntos en el listado mundial y un cheque de 41.600 euros.
El argentino jugó en un gran nivel y no le dio oportunidades de quiebre al número 14 del mundo (fue 8vo en el 2019) en ningún momento del encuentro, mientras que le alcanzó con una ruptura por set para llevarse el triunfo de forma más cómoda de lo esperado.
De esta manera, Ugo Carabelli avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará con el joven español Rafael Jódar, que es una de las grandes revelaciones de la temporada y vencedor en la primera ronda de su compatriota Jaume Munar (6-1 y 6-2).
También jugarán este martes otros tres argentinos sus partidos correspondientes a la primera ronda de este tradicional torneo sobre polvo de ladrillo
Sebastián Báez, que arrancó muy bien el año y luego entró en una curva descendente, lo hará con el checo Tomas Machac, Juan Manuel Cerúndolo se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima y Mariano Navone tendrá un durísimo enfrentamiento con el ruso Andrey Rublev.
El lunes perdió Marco Trungelliti ante el serbio Hamad Medjedovic (7-5 y 6-4) y en octavos de final ya espera Tomás Etcheverry quien venció al británico Jack Draper, 8vo favorito, por 3-6, 6-3, 4-1 y retiro. Su rival será el portugués Nuno Borges.