El ADN de los habitantes de los pueblos de los Andes muestra una ventaja evolutiva frente a condiciones extremas

Pueblos que han habitado durante miles de años zonas de gran altitud, donde el agua subterránea contiene naturalmente este elemento en concentraciones peligrosas. El estudio se centra en cómo el cuerpo humano puede modificar su manera de procesar toxinas ambientales. En este caso, se observa una eficiencia mayor para transformar el arsénico en compuestos menos dañinos y eliminarlos a través del organismo.

ADN de los Andes (1)

La adaptación de la población de los Andes

El estudio no se realizó en un solo lugar único, sino que se basa en varias investigaciones genéticas hechas en distintas pueblos de los Andes, principalmente en zonas del altiplano de Bolivia, el noroeste de Argentina y el norte de Chile.

La posibilidad de que la evolución humana siga activa, incluso en poblaciones actuales. No se trata solo de supervivencia, sino de una adaptación acumulada generación tras generación, impulsada por la presión constante del entorno. El resultado es un cuerpo que no ignora el veneno, sino que aprende a convivir con él.

En el fondo, lo que este estudio sugiere es una idea inquietante y fascinante a la vez. El ser humano no está terminado. Sigue escribiéndose en su propio ADN, influido por lugares donde la vida no es cómoda, pero sí posible. Y en los Andes, esa historia parece estar ocurriendo en silencio, bajo la superficie del agua.