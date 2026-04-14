Los Enanitos Verdes anunció que no habrá velatorio ni ceremonia por la muerte de Felipe Staiti

Enanitos Verdes Sin Felipe Staiti ni Marciano Cantero en este mundo es incierto el futuro de los Enanitos Verdes.

El grupo aseguró que "su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años", marcando el incierto futuro de Los Enanitos Verdes, que tenían en agenda una serie de conciertos para mayo en California, Estados Unidos.

No habrá velatorio ni despedida para Felipe Staiti

El comunicado en Instagram destaca que "la familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento". Y aclara: "Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia". Con lo cual, se desecha la posibilidad de una despedida pública de Felipe Staiti.

Embed - Enanitos Verdes on Instagram: "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años. La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño. " View this post on Instagram

La posible causa de muerte de Felipe Staiti

Según trascendidos, el músico será despedido en la intimidad de su familia y afectos cercanos y su cuerpo será cremado. Esperan la llegada a Mendoza de uno de sus hijos, Natalio, quien vive en Italia.

Desde el hospital mendocino donde se encontraba internado Felipe Staiti no emitieron comunicado ni parte médico acerca de su deceso. De acuerdo a informaciones no oficiales, el guitarrista ingresó el fin de semana con un cuadro de fiebre alta que venía dando señales de alerta al término de una gira que con Los Enanitos estaba realizando por México y Colombia.

A fines del 2024 ya había tenido complicaciones de salud, estuvo un mes internado debido a afecciones vinculadas a una enfermedad crónica que afectaba su sistema digestivo -era celíaco-, a lo que se sumó una infección bacteriana. Tuvo que reprogramar el tour de celebración de los 40 años de carrera de Los Enanitos Verdes y la enfermedad le provocó una pérdida de 15 kilos que lo dejó muy debilitado.

Velorio Marciano Cantero Enanitos Verdes.jpg Felipe Staiti en la despedida de su gran amigo y compañero musical, Marciano Cantero, quien falleció el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años.

Mientras continuaba con los cuidados de su salud con una dieta balanceada y terapias de fonoaudiología para recuperar fuerzas en sus cuerdas vocales, la recaída habría sido letal. Desde el nosocomio local evaluaban trasladarlo a un hospital de Buenos Aires para continuar una atención integral pero no se alcanzó a realizar el operativo. Su muerte se anticipó.

A diferencia de su socio fundador de Los Enanitos Verdes y amigo del alma, Marciano Cantero, todo indica que Felipe Staiti no tendrá un último adiós multitudinario. Aunque las despedidas en redes y en la intimidad de los hogares de Mendoza y el resto del continente se replican sin parar. Como su música.