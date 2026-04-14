Felipe Staiti y la triste despedida de sus amigos músicos en las redes sociales

"Estoy profundamente consternado por la sorpresiva y triste partida de mi amigo Felipe Staiti, legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes, esa gran banda mendocina que recorrió el mundo sembrando canciones y llenando el corazón de tantas personas. Acompaño con todo mi respeto y cariño a su familia en este momento tan difícil. Vuela alto, Felipe… que tu música siga resonando donde habita lo eterno, y que Dios te reciba en su gloria", escribió en sus redes sociales el músico chileno conocido a nivel mundial por ser el vocalista de La Ley.

Embed - Beto Cuevas on Instagram: "Estoy profundamente consternado por la sorpresiva y triste partida de mi amigo Felipe Staiti, legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes, esa gran banda mendocina que recorrió el mundo sembrando canciones y llenando el corazón de tantas personas. Acompaño con todo mi respeto y cariño a su familia en este momento tan difícil. Vuela alto, Felipe… que tu música siga resonando donde habita lo eterno, y que Dios te reciba en su gloria." View this post on Instagram

COTI

El músico argentino es uno de los que se ha mostrado más consternado en las redes sociales y ha realizado varias publicaciones al respecto. "Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar (...) Todavía no lo estoy creyendo. Sigo buscando y sigo encontrando. Negro hermano de tanta música, de tanta guitarra. Te voy a extrañar Feli querido", escribió el artista.

Embed - Coti Sorokin on Instagram: "Te voy a extrañar mucho Negro querido" View this post on Instagram

VIRGINIA DA CUNHA

La integrante de Bandana que vive en Mendoza hace varios años también eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos: "Amigo querido, compañero de tantos hermosos momentos de música, meriendas, charlas de cocina.. no puedo creer que de repente te fuiste y no te abrace".

Embed - VIRGINIA DA CUNHA on Instagram: "SIEMPRE EN MI @felipestaitiofficial Amigo querido, compañero de tantos hermosos momentos de música, meriendas, charlas de cocina.. no puedo creer que de repente te fuiste y no te abrace. Pero quiero decirle al mundo para que escuches desde el cielo, que fuiste de las personas más puras talentosas y amorosas que he conocido en mi vida. Que cada vez que iba a tu casa para ver que salía, mi alma se abría y corazón sanaba. Tu grandeza al dejarme grabar canciones propias y acompañarme, al prestarme para cantar esas poesías tan profundas y hermosas que compusiste como Silencio. Te prendías en todo, me acuerdo cuando te hice tocar un feliz cumpleaños con una torta para niños de UNICEF. Eras un niño más! También cuando participamos de una competencia de vino con tus increíble Malbec, gran homenajeador del vino y su ritual. Te voy a extrañar y voy a guardar las canciones que compartimos como un tesoro eterno. Que sigas llenando de arte cada lugar al que vayas. Te adoro. V." View this post on Instagram

HOMBRES G

La banda española de rock también le dedicó un emotivo posteo al músico Felipe Staiti. El mendocino realizó una gira por los Estados Unidos con esta agrupación y compartieron muchos momentos inolvidables. "Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido", escribieron en Instagram.

Embed - HOMBRES G Oficial on Instagram: "Hoy nos despertamos con una noticia que nos deja sin palabras. Se nos ha ido nuestro hermano del alma, @felipestaitiofficial . Aún nos cuesta creerlo… El año pasado tuvimos la suerte de compartir gira con él y con @enanitosverdes por Estados Unidos… kilómetros, escenarios y momentos que hoy cobran aún más valor. Aún con el corazón encogido por la pérdida de @marcianocanterooficial hoy se nos vuelve a romper algo muy dentro. Se va uno de los grandes guitarristas del rock en nuestro idioma, pero sobre todo, se va una persona maravillosa. Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido. Nuestro abrazo más fuerte para su familia, para sus hijos, y para su banda, @enanitosverdes siempre fiel. Buen viaje, hermano D.E.P. " View this post on Instagram

DAVID SUMMERS

El músico español también le dedicó un posteo al mendocino. "Hablé con él hace solo unos días, acabábamos de hacer una colaboración juntos en su nuevo disco que le tenía más ilusionado que nunca. Ya se sentía mucho más recuperado y fuerte, había estado muy delicado de salud un año antes, pero esto no lo podíamos esperar. Es un horror", escribió el artista.

Embed - David Summers | Oficial on Instagram: "Me despierta la terrible noticia del fallecimiento de mi hermano del alma, @felipestaitiofficial y aún no puedo creerlo. Hablé con él hace solo unos días, acabábamos de hacer una colaboración juntos en su nuevo disco que le tenía más ilusionado que nunca. Ya se sentía mucho más recuperado y fuerte, había estado muy delicado de salud un año antes, pero esto no lo podíamos esperar. Es un horror. La pérdida de @marcianocanterooficial ya fue un palo tremendo, para todos, pero sobretodo para el, y ahora esto. Se va uno de los mejores guitarristas de rock de todo el continente americano y uno de mis amigos más queridos, una enorme persona. Mi abrazo fraternal a su familia, sus maravillosos hijos, y a su banda leal e incansable, mi @jotamorelli y @guillermovadala . Que Dios lo tenga en su gloria." View this post on Instagram

"Se va uno de los mejores guitarristas de rock de todo el continente americano y uno de mis amigos más queridos, una enorme persona", finalizó Summers en su posteo de Instagram.