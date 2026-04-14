La partida del guitarrista Felipe Staiti a sus 64 años ha enlutado a todo el ambiente musical no solo de Argentina, sino también del mundo. El integrante de los Enanitos Verdes falleció en el Hospital Italiano y la noticia fue confirmada por su círculo íntimo.
Felipe Staiti y la triste despedida de sus amigos músicos en las redes sociales
El guitarrista mendocino falleció a los 64 años y todo el ambiente musical lo despide con mucha tristeza en las redes sociales
En las últimas horas se han conocido varios posteos en redes sociales de músicos colegas que han intentado poner en palabras la tristeza y el sentimiento que los abruma en estos momentos.
Así despide el ambiente musical al guitarrista Felipe Staiti
BETO CUEVAS
"Estoy profundamente consternado por la sorpresiva y triste partida de mi amigo Felipe Staiti, legendario guitarrista de Los Enanitos Verdes, esa gran banda mendocina que recorrió el mundo sembrando canciones y llenando el corazón de tantas personas. Acompaño con todo mi respeto y cariño a su familia en este momento tan difícil. Vuela alto, Felipe… que tu música siga resonando donde habita lo eterno, y que Dios te reciba en su gloria", escribió en sus redes sociales el músico chileno conocido a nivel mundial por ser el vocalista de La Ley.
COTI
El músico argentino es uno de los que se ha mostrado más consternado en las redes sociales y ha realizado varias publicaciones al respecto. "Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar (...) Todavía no lo estoy creyendo. Sigo buscando y sigo encontrando. Negro hermano de tanta música, de tanta guitarra. Te voy a extrañar Feli querido", escribió el artista.
VIRGINIA DA CUNHA
La integrante de Bandana que vive en Mendoza hace varios años también eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos: "Amigo querido, compañero de tantos hermosos momentos de música, meriendas, charlas de cocina.. no puedo creer que de repente te fuiste y no te abrace".
HOMBRES G
La banda española de rock también le dedicó un emotivo posteo al músico Felipe Staiti. El mendocino realizó una gira por los Estados Unidos con esta agrupación y compartieron muchos momentos inolvidables. "Nos quedamos con su música, con su risa, con todo lo vivido", escribieron en Instagram.
DAVID SUMMERS
El músico español también le dedicó un posteo al mendocino. "Hablé con él hace solo unos días, acabábamos de hacer una colaboración juntos en su nuevo disco que le tenía más ilusionado que nunca. Ya se sentía mucho más recuperado y fuerte, había estado muy delicado de salud un año antes, pero esto no lo podíamos esperar. Es un horror", escribió el artista.
"Se va uno de los mejores guitarristas de rock de todo el continente americano y uno de mis amigos más queridos, una enorme persona", finalizó Summers en su posteo de Instagram.