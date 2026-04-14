Felipe Staiti: su huella imborrable más allá de los Enanitos Verdes y la música eterna

Su huella también se manifestará inmortal en una copa de vino compartida. Porque hace 14 años fundó su propia bodega que tiene sede en Mendoza y en Italia.

Felipe Staiti Wines es una bodega familiar que el artista había iniciado en 2012 con su amigo y reconocido enólogo Marcelo Pelleriti.

Los vinos de Felipe Staiti

Así como en la música, con sus vinos fue premiado Felipe Staiti y reconocido por la crítica especializada. No sólo pisó alfombras rojas de los Grammy o los Gardel, el guitarrista también obtuvo medallas de oro y puntuaciones máximas en distinciones vitivinícolas.

Felipe Staiti vinos En 2012 había lanzado Felipe Staiti su proyecto vitivinícola. Tiene seis vinos elaborados tanto en Mendoza como en Italia. Foto: Archivo

Y además fue pionero en ser el primer músico mendocino en tener su propia línea de vinos. Tendencia que siguieron después muchos otros colegas. La producción de sus 6 etiquetas se realiza en la región de Valle de Uco (Vista Flores) y en Veneto (Italia).

Este emprendimiento vitivinícola Felipe lo desarrolló en conjunto con su hijo Natalio, quien está radicado en Italia y también es músico.

Las camisetas de fútbol de Felipe Staiti

Felipe Staiti, fallecido este lunes 13 de abril en la tarde noche en el Hospital Italiano de Mendoza donde se encontraba internado hacía unos días, fue un ferviente hincha del fútbol y en Mendoza alentaba al Lobo (Gimnasia y Esgrima).

La pelota era otra de sus pasiones, asistía a la cancha cada vez que podía. Además de Gimnasia de Mendoza también seguía los partidos de Estudiantes de La Plata.

Felipe Staiti en la cancha de Estudiantes de La Plata A través de sus redes, Felipe Staiti solía manifestar su pasión por Estudiantes de La Plata. Foto: Instagram

Su amor por el fútbol solía compartirlo con sus hijos Juan Pablo y Natalio, quienes heredaron su talento musical. Muy unidos los tres se mostraban en redes, tanto arriba del escenario, en estudio o en la vida personal. Además de los vinos, Felipe tenía un proyecto paralelo a Los Enanitos, Felipe Staiti Trío, junto a Juan Pablo.

Y tenía una pequeña nieta, Alice, hija de Natalio quien vive en Italia.

Una escuela de rock lleva su nombre

Hace 9 años inauguró una escuela de rock municipal en el departamento de Santa Rosa, y las autoridades bautizaron la institución con el nombre de Felipe Staiti.

Fue en honor a la trayectoria del músico recientemente fallecido que abrió en 2017 esta institución pública y gratuita enfocada en la enseñanza de instrumentos (guitarra, bajo, batería, teclado) y canto.

Dirigida por Javier "el Turco" Ismael, la escuela municipal ofrece formación musical inclusiva para jóvenes y adultos en el Este mendocino, siendo un pilar de la cultura local.