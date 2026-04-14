Nacido el 29 de agosto de 1961, Felipe Staiti fue un virtuoso guitarrista, considerado entre los mejores del país y de Latinoamérica, que supo conquistar multitudes con su banda Los Enanitos Verdes. Por caso, su fama es tan grande aquí como en México.
Felipe Staiti: su huella imborrable más allá de los Enanitos Verdes y la música eterna
El guitarrista Felipe Staiti también incursionó en el vino con una bodega familiar y era fanático del fútbol. Tenía dos hijos y una nieta
Sin embargo, Mendoza fue siempre su lugar en el mundo. Siempre presente, pese a compromisos de giras internacionales que lo mantenían fuera la mayor parte del año. Pegado a su tierra, a sus afectos, sus dos hijos Juan Pablo y Natalio y su gente querida, Felipe Staiti se movía por la ciudad, por la cancha del Lobo o entre viñedos como un vecino más.
Su legado no perdurará solo a través de clásicos inmortales como "Lamento boliviano" (que ingresó al Billions Club de Spotify por ser escuchada más de 1.000 millones de veces), "La muralla verde" o "Luz de día" (compuesta por él), entre tantos otros himnos de Los Enanitos.
Su huella también se manifestará inmortal en una copa de vino compartida. Porque hace 14 años fundó su propia bodega que tiene sede en Mendoza y en Italia.
Felipe Staiti Wines es una bodega familiar que el artista había iniciado en 2012 con su amigo y reconocido enólogo Marcelo Pelleriti.
Los vinos de Felipe Staiti
Así como en la música, con sus vinos fue premiado Felipe Staiti y reconocido por la crítica especializada. No sólo pisó alfombras rojas de los Grammy o los Gardel, el guitarrista también obtuvo medallas de oro y puntuaciones máximas en distinciones vitivinícolas.
Y además fue pionero en ser el primer músico mendocino en tener su propia línea de vinos. Tendencia que siguieron después muchos otros colegas. La producción de sus 6 etiquetas se realiza en la región de Valle de Uco (Vista Flores) y en Veneto (Italia).
Este emprendimiento vitivinícola Felipe lo desarrolló en conjunto con su hijo Natalio, quien está radicado en Italia y también es músico.
Las camisetas de fútbol de Felipe Staiti
Felipe Staiti, fallecido este lunes 13 de abril en la tarde noche en el Hospital Italiano de Mendoza donde se encontraba internado hacía unos días, fue un ferviente hincha del fútbol y en Mendoza alentaba al Lobo (Gimnasia y Esgrima).
La pelota era otra de sus pasiones, asistía a la cancha cada vez que podía. Además de Gimnasia de Mendoza también seguía los partidos de Estudiantes de La Plata.
Su amor por el fútbol solía compartirlo con sus hijos Juan Pablo y Natalio, quienes heredaron su talento musical. Muy unidos los tres se mostraban en redes, tanto arriba del escenario, en estudio o en la vida personal. Además de los vinos, Felipe tenía un proyecto paralelo a Los Enanitos, Felipe Staiti Trío, junto a Juan Pablo.
Y tenía una pequeña nieta, Alice, hija de Natalio quien vive en Italia.
Una escuela de rock lleva su nombre
Hace 9 años inauguró una escuela de rock municipal en el departamento de Santa Rosa, y las autoridades bautizaron la institución con el nombre de Felipe Staiti.
Fue en honor a la trayectoria del músico recientemente fallecido que abrió en 2017 esta institución pública y gratuita enfocada en la enseñanza de instrumentos (guitarra, bajo, batería, teclado) y canto.
Dirigida por Javier "el Turco" Ismael, la escuela municipal ofrece formación musical inclusiva para jóvenes y adultos en el Este mendocino, siendo un pilar de la cultura local.