Tras la agresión al micro de un equipo de fútbol infantil un chico sufrió lesiones graves en un ojo

Gael fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y el domingo fue operado en su ojo izquierdo, mientras que las autoridades de Juventud Unida realizaron una denuncia penal en una comisaría de Miramar y repudiaron lo sucedido en las redes sociales.

futbol infantil-nene agredido-hospitalmaterno-infantil-mar del plata El nene lesionado por la agresión en Miramar fue operado del ojo en el hospital Materno- Infantil de Mar del Plata.

El club de Nicanor Otamendi denunció a un grupo de adolescentes

Por su lado, la presidenta de la entidad, Alejandra Abraham, confirmó en diálogo con medios del sur bonaerense que en la denuncia hay entre seis y siete adolescentes identificados y contó que el fin de semana pasado había ocurrido una situación parecida en el predio de Sudamérica de Miramar.

"Ya nos había pasado con el mismo grupo de chicos, informamos a la Liga de General Alvarado y pedimos que se garantizara la seguridad, algo que no sucedió", expresó y añadió: "Son todos menores de edad, algunos jugadores de clubes y otros no. Todo se originó por un conflicto entre adolescentes de categoría 2009 por grupos de redes sociales. En la Fiesta Nacional de la Papa, en Otamendi, se pelearon y eso se trasladó a las canchas".

La dirigente reveló además que en el micro iban jugadores de todas las categorías, desde la 2018 en adelante y dijo: "Es difícil recuperar la confianza de los nenes y de las familias. Son criaturas. Gael duda de volver a jugar, cuando él era feliz dentro de la cancha", finalizó.