Tras la agresión al micro de un equipo de fútbol infantil un chico sufrió lesiones graves en un ojo

La cobarde agresión al micro que conducía a jugadores de fútbol infantil tuvo como saldo a un menor de 11 años sufriendo graves heridas en un ojo. Otros compañeros tuvo cortes en la mejilla y otros padecieron heridas en la espalda al retirarse de un partido disputado cerca de Mar del Plata.
El ataque se produjo el sábado en la villa deportiva de Atlético Miramar, donde distintas categorías de fútbol de Juventud Unida de Comandante Nicanor Otamendi, jugaron sus partidos correspondientes a la Liga de Fútbol de General Alvarado.
La repudiable agresión a jugadores del fútbol infantil en Miramar
Según medios locales, cuando el micro del club de Otamendi, fue apedreado por un grupo de adolescentes que ya habrían sido identificados. Esta derivó en la rotura de las ventanillas y los fragmentos de vidrios rotos provocaron cortes en un ojo de un nene de 11 años, de nombre Gael. Otro niño resultó cortado en la mejilla, y otros con heridas en la espalda.
Gael fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y el domingo fue operado en su ojo izquierdo, mientras que las autoridades de Juventud Unida realizaron una denuncia penal en una comisaría de Miramar y repudiaron lo sucedido en las redes sociales.
El club de Nicanor Otamendi denunció a un grupo de adolescentes
Por su lado, la presidenta de la entidad, Alejandra Abraham, confirmó en diálogo con medios del sur bonaerense que en la denuncia hay entre seis y siete adolescentes identificados y contó que el fin de semana pasado había ocurrido una situación parecida en el predio de Sudamérica de Miramar.
"Ya nos había pasado con el mismo grupo de chicos, informamos a la Liga de General Alvarado y pedimos que se garantizara la seguridad, algo que no sucedió", expresó y añadió: "Son todos menores de edad, algunos jugadores de clubes y otros no. Todo se originó por un conflicto entre adolescentes de categoría 2009 por grupos de redes sociales. En la Fiesta Nacional de la Papa, en Otamendi, se pelearon y eso se trasladó a las canchas".
La dirigente reveló además que en el micro iban jugadores de todas las categorías, desde la 2018 en adelante y dijo: "Es difícil recuperar la confianza de los nenes y de las familias. Son criaturas. Gael duda de volver a jugar, cuando él era feliz dentro de la cancha", finalizó.