Netflix tiene la película que arrasó con todos los Premios Oscar y en la que actúa Robert Downey Jr. y un gran elenco, se trata de Oppenheimer.
Netflix: Robert Downey Jr. brilla con la película que arrasó con todos los Premios Oscar
Netflix tiene la película que arrasó con todos los Premios Oscar y en la que actúa Robert Downey Jr. y un gran elenco
El Premio Oscar al mejor actor de reparto se los llevó Robert Downey Jr. por su impecable rol en Oppenheimer, bañando con oro una carrera de altibajos, dentro y fuera de la pantalla.
El intérprete estadounidense, de 58 años, cerró con la mayor estatuilla de Hollywood una exitosa temporada de premios que lo engalanó de honores por su participación en la cinta de Christopher Nolan sobre las tribulaciones que la bomba atómica le costó a su inventor.
Oppenheimer puede sorprender en una película de Christopher Nolan. Se trata de un drama biográfico de corte histórico sobre el físico estadounidense J. Robert Oppenheimer en los tiempos convulsos de la Segunda Guerra Mundial.
J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico.
Netflix: de qué trata la película Oppenheimer
El libro sigue la historia de vida de Oppenheimer desde su educación en Harvard y Cambridge hasta Alemania, donde estudió física cuántica, y Berkeley, California, donde dirigió una escuela estadounidense de físicos teóricos.
Fue en Berkeley donde Oppenheimer conoció a muchos defensores de la justicia social, cuyos asociados eran comunistas.
Oppenheimer creía que los materiales atómicos necesitaban control y regulación. También estaba en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno.
Aquellos que apoyaron la acumulación de armas nucleares se aseguraron de que Oppenheimer no tuviera acceso a todos los secretos nucleares de Estados Unidos.
Netflix: reparto de la película Oppenheimer
- Cilian Murphy interpretará a J. Robert Oppenheimer
- Robert Downey jr. desempeña el papel de Lewis Strauss
- Florence Pugh interpreta a Jean Tatlock
Tráiler de la película Oppenheimer
Dónde ver la película Oppenheimer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Oppenheimer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Oppenheimer se puede ver en Netflix.
- España: la película Oppenheimer se puede ver en Netflix.