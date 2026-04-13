Netflix: Robert Downey Jr. brilla con la película que arrasó con todos los Premios Oscar

Oppenheimer puede sorprender en una película de Christopher Nolan. Se trata de un drama biográfico de corte histórico sobre el físico estadounidense J. Robert Oppenheimer en los tiempos convulsos de la Segunda Guerra Mundial.

J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico.

Netflix: de qué trata la película Oppenheimer

El libro sigue la historia de vida de Oppenheimer desde su educación en Harvard y Cambridge hasta Alemania, donde estudió física cuántica, y Berkeley, California, donde dirigió una escuela estadounidense de físicos teóricos.

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Fue en Berkeley donde Oppenheimer conoció a muchos defensores de la justicia social, cuyos asociados eran comunistas.

Oppenheimer creía que los materiales atómicos necesitaban control y regulación. También estaba en contra de la construcción de la bomba de hidrógeno.

Aquellos que apoyaron la acumulación de armas nucleares se aseguraron de que Oppenheimer no tuviera acceso a todos los secretos nucleares de Estados Unidos.

Netflix: reparto de la película Oppenheimer

Cilian Murphy interpretará a J. Robert Oppenheimer

Robert Downey jr. desempeña el papel de Lewis Strauss

Florence Pugh interpreta a Jean Tatlock

Tráiler de la película Oppenheimer

Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD

Dónde ver la película Oppenheimer, según la zona geográfica