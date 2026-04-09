Netflix arrasa con la romántica y tierna película turca de la que todos hablan. Burak Deniz, uno de los actores más populares de Turquía, es uno de los grandes protagonistas, se trata de la cinta Quédate.
Netflix tiene la tierna y romántica película turca de la que todos hablan
Netflix arrasa con la romántica y tierna película turca de la que todos hablan. Burak Deniz, uno de los actores más populares de Turquía, es la estrella
Quédate es una película turca de Netflix que empieza con un rompimiento. La novia de Semih termina su relación sin mayores explicaciones, así que el afectado busca las respuestas que necesita para seguir con su vida.
El protagonista de la película turca escrita por Sami Berat Marçali intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.
Tierna, cercana, moderna. El cine turco nos sorprende con esta película sobre relaciones sentimentales, muy al estilo cine indie americano, intimista y sobre relaciones de pareja y su problemática en el mundo actual.
Quédate pretende ser una película sobre lo cotidiano narrada con un ritmo tranquilo. No quiere forzarse ni en sus interpretaciones ni en la narrativa y busca ese “que fluya” más que epatar al espectador.
Netflix: de qué trata la película Quédate
La sinopsis de la película turca Quédate que lanzó Netflix describió: “La novia de Semih lo deja de repente. En busca de respuestas sobre su relación, él se verá forzado a confrontar a lo que ha ignorado durante tanto tiempo”.
La película sigue a Semih, quien intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.
Netflix: reparto de la película Quédate
- Burak Deniz como Semih
- Dilan Çiçek Deniz
- Ceyda Düvenci
- Berrak Tüzünataç
- Sükran Ovali
- Ersin Arici
Tráiler de la película Quédate
Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Quédate se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Quédate se puede ver en Netflix.
- España: la película Quédate se puede ver en Netflix.