Netflix tiene la tierna y romántica película turca de la que todos hablan

Tierna, cercana, moderna. El cine turco nos sorprende con esta película sobre relaciones sentimentales, muy al estilo cine indie americano, intimista y sobre relaciones de pareja y su problemática en el mundo actual.

Quédate pretende ser una película sobre lo cotidiano narrada con un ritmo tranquilo. No quiere forzarse ni en sus interpretaciones ni en la narrativa y busca ese “que fluya” más que epatar al espectador.

Netflix: de qué trata la película Quédate

La sinopsis de la película turca Quédate que lanzó Netflix describió: “La novia de Semih lo deja de repente. En busca de respuestas sobre su relación, él se verá forzado a confrontar a lo que ha ignorado durante tanto tiempo”.

quedate2

La película sigue a Semih, quien intenta continuar su vida desde donde la dejó, pero se vuelve cada vez más difícil, sobre todo porque tiene que enfrentarse a su pasado.

Netflix: reparto de la película Quédate

Burak Deniz como Semih

Dilan Çiçek Deniz

Ceyda Düvenci

Berrak Tüzünataç

Sükran Ovali

Ersin Arici

Tráiler de la película Quédate

Embed - QUEDATE Trailer (2022) SUBTITULADO [HD] Netflix/Turquia

Dónde ver la película Quédate, según la zona geográfica