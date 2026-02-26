Tomás Pozzo, la "luz" en un Godoy Cruz perdido

Mariano Toedtli se presentó ante la gente con la promesa de crear un Godoy Cruz muy agresivo, ofensivo, con una presión bien alta, y mucho juego con el balón. Hasta ahora con Ciudad Bolívar, Defensores de Belgrano y Deportivo Morón, nada de la idea del técnico logró fluir, y los hinchas ya comenzaron con sus críticas.

Muy apegados al libreto, el Tomba se convirtió en un equipo insípido y que transmite falta de idea, salvo cuando la agarra el "7". Tomás Pozzo ha sido el único jugador aprobado ante los ojos de los hinchas, y es que el ex Independiente la pide, sale de su lugar, desordena y le da aire a Godoy Cruz.

Tomás Pozzo uno.-

Su comienzo en el Tomba no fue el más deseado, entre rendimientos, lesiones y oportunidades, pero en el 2025 comenzó a tener mayor lugar de la mano de Esteban Solari, aunque sin sobresalir. Fue uno de los nombres apuntados a salir para transitar la Primera Nacional, pero la falta de negociaciones concretas lo llevó a formar parte del plantel.

El primer partido en la Primera Nacional, Pozzo no arrancó como titular, pero su ingreso le dio una "lavada de cara" al equipo y rápidamente se ganó un lugar en el equipo. Con velocidad, desequilibrio, desorden y un mano a mano distinto, "Toto" coronó su primera titularidad del año en Godoy Cruz con un golazo contra Defensores de Belgrano.

Arrancando por la derecha, mixeando entre volante, extremo y mediapunta cuando se desordena, el ex Independiente se ha convertido en una luz para los hinchas, que no han tenido piedad ni con el DT de Godoy Cruz y muchos nombres "titulares". Mariano Toedtli es el principal apuntado, con cambios que muchas veces no se explican, como cuando lo saca a Pozzo a pesar de ser el jugador más peligroso.

Godoy Cruz Deportivo Morón

Si bien nadie sabe qué cambios puede efectuar para el próximo partido, muchos esperan que se replique la titularidad de Pozzo, que no limíte su juego y que lo deje fluir más, así el Tomba crece futbolísticamente y logra sus primeros 3 puntos.

El comienzo a los tumbos de Tomás Pozzo en Godoy Cruz

La etapa de Tomás Pozzo en Godoy Cruz ha sido un camino de resiliencia marcado por una de las lesiones más difíciles para un futbolista. Su ciclo en el Tomba comenzó oficialmente a fines de noviembre de 2023, cuando el club adquirió el 70% de su pase proveniente de Independiente. Sin embargo, su prometedor inicio se vio truncado el 12 de febrero de 2024 durante un partido contra Unión de Santa Fe, a dos meses de su llegada.

Pozzo sufrió la rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, curiosamente la misma zona donde había sido operado un año atrás en su anterior club. Tras una larga rehabilitación de casi ocho meses, el mediapunta logró regresar a las canchas en octubre de 2024 para el tramo final de la temporada de Godoy Cruz.

En total, previo al inicio del 2026, Pozzo disputó un total de 24 partidos con la camiseta del Expreso. Estos encuentros se repartieron entre su breve debut antes de la lesión en 2024, su regreso para el cierre de ese año y su consolidación durante la temporada 2025, donde buscó recuperar la continuidad y el nivel que lo posicionaron como uno de los talentos más creativos del fútbol argentino.