Godoy Cruz perdió con Morón y sigue con su mala racha: hace cuánto que no gana un partido

Como consecuencia del resultado obtenido, el Tomba extendió su mala racha. Con la caída de este miércoles por la noche, alcanzó los 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Godoy Cruz Deportivo Morón Godoy Cruz no pudo con Deportivo Morón y quedó eliminado de la Copa Argentina.

Para encontrar en el calendario el último triunfo de Godoy Cruz debemos retroceder hasta el 1 de septiembre del 2025. Aquella jornada, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, el elenco mendocino venció 3-1 a Platense en condición de visitante.