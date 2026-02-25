Godoy Cruz perdió con Morón y sigue con su mala racha: hace cuánto que no gana un partido

Godoy Cruz perdió ante Deportivo Morón en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. De esta manera, por el gol encontra de Mariano Santiago a los 26 minutos de la primera etapa, el Bodeguero se despidió de la competencia en la primera ronda que disputó.
Como consecuencia del resultado obtenido, el Tomba extendió su mala racha. Con la caída de este miércoles por la noche, alcanzó los 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria.
Para encontrar en el calendario el último triunfo de Godoy Cruz debemos retroceder hasta el 1 de septiembre del 2025. Aquella jornada, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, el elenco mendocino venció 3-1 a Platense en condición de visitante.
La racha adversa de Godoy Cruz
Godoy Cruz venció 3-1 a Platense el 1 de septiembre del 2025. Desde entonces, no pudo sumar de a tres:
vs Barracas (L) - 0-0 (Liga Profesional)
vs Instituto (L) - 1-1 (Liga Profesional)
vs San Lorenzo (V) - 2-0 (Liga Profesional)
vs Independiente (L) - 1-1 (Liga Profesional)
vs Independiente Rivadavia (V) - 0-0 (Liga Profesional)
vs Lanús (V) - 2-0 (Liga Profesional)
vs San Martín de San Juan (L) - 0-0 (Liga Profesional)
vs Atlético Tucumán (V) - 2-1 (Liga Profesional)
vs Deportivo Riestra (L) - 1-1 (Liga Profesional)
vs Ciudad de Bolivar (L) - 1-1 (Primera Nacional)
vs Defensores de Belgrano (V) - 1-1 (Primera Nacional)
vs Deportivo Morón - 0-1 (Copa Argentina)
Tampoco se hace fuerte en el Feliciano Gambarte
En el renovado Feliciano Gambarte jugó 10 partidos y su cosecha es de siete empates y tres derrotas. En el medio de esta mala racha pasaron varios técnicos: Esteban Solari, Walter Ribonetto, Omar Asad y Mariano Toedtli. Pese al cambio de timón, el equipo sigue sin ganar en calle Balcarce. Como si fuera poco, el Expreso sufrió la pérdida de la categoría.