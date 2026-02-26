Los acertijos visuales se convirtieron en uno de los contenidos más virales en redes sociales. Esta vez, el desafío parece sencillo, pero no lo es tanto. En la imagen aparecen nueve figuras formadas por cubos de colores. A simple vista parecen similares, pero solo dos de ellas son exactamente iguales.
Solo las mentes más observadoras logran detectar cuáles son las figuras idénticas en menos de 20 segundos
En este acertijo visual la imagen muestra una serie de figuras, pero tienen una diferencia en común con una cierta similitud. ¿Lograrás ver cuál?
Muchos aseguran haberse “puesto bizcos” intentando encontrar la respuesta. ¿Te animás a intentar resolver este desafío?
El acertijo visual que pone a prueba tu atención
Las nueve figuras (A, B, C, D, E, F, G, H e I) están compuestas por cubos rojos, verdes, amarillos y azules organizados en distintas posiciones. El truco está en observar con atención la ubicación exacta de cada color, la orientación de los cubos, la disposición espacial de las piezas y los detalles en las caras visibles. Aunque algunas parecen iguales a primera vista, pequeños cambios en la posición de los colores hacen la diferencia.
Este desafío visual estimula la concentración, la memoria visual, la percepción espacial y la capacidad de comparación rápida porque los juegos de este estilo suelen utilizarse como entrenamiento cognitivo y ayudan a mejorar la agilidad mental.
Lo cierto es que los acertijos visuales se han convertido en uno de los contenidos más jugados porque ponen a prueba la atención, la rapidez mental y la capacidad de observación.
La respuesta del acertijo visual
Después de analizar cuidadosamente cada figura, las dos imágenes que son exactamente iguales son: la D y la I. Ambas comparten la misma distribución de colores y orientación de los cubos. Las demás presentan pequeñas variaciones que las diferencian.
Si las encontraste en menos de 20 segundos, tenés una gran capacidad de observación. Si no, no te preocupes: estos desafíos están diseñados para confundir al ojo humano.