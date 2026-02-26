Eduardo Coudet, en medio del interés de River: "Juro por mis hijos que nadie me contactó"

Ante la pregunta sobre una salida del Alavés rumbo al Millonario, el Chacho respondió: "Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado".

Coudet llegó al Alavés en diciembre del 2024. Desde entonces dirigió 54 encuentros entre los que ganó 17, empató 16 y perdió 21. Su efectividad ha variado pero en España han sostenido el proceso del destacado entrenador. Por ello, al acrecentarse los rumores sobre River, el Chacho insistió: "Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos".

Sin embargo, volvió a afirmar: "Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo". Pero, ante la insistencia de los medios españoles ante la gran oportunidad de dirigir al Millonario, Coudet terminó por asentir que "si llegara una oferta, la valoraría".

Mañana el Alavés enfrentará desde las 17 de nuestro país. El partido que dirigirá Coudet podría ser el último en caso de que River acelere por el ex entrenador de Racing, Rosario Central, entre otros. El lunes, el Millonario enfrentará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura, encuentro que será dirigido de manera interina por Marcelo Escudero (entrenador de la Reserva).