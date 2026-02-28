Cavani genera gran preocupación en Boca por su lesión: ¿deja el fútbol?

Las últimas dos semanas dejaron en el ojo de la tormenta al Matador. Volvió a formar parte de la convocatoria para el choque ante Platense en La Bombonera, ingresó algunos minutos en el segundo tiempo y se vio envuelto en una polémica, ya que no hizo el calentamiento con sus compañeros y sólo pateó con la pelota a una heladerita.

cavani 2 Cavani tiene lumbalgia.

Luego fue titular en el clásico ante Racing y fue silbados por los hinchas de Boca cuando, a los 34 minutos del complemento fue reemplazado por Iker Zufiaurre.

A los pocos días Boca se fue rumbo a Salta para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Cavani se quedó entrenando en Buenos Aires con el objetivo de llegar lo mejor posible al choque de este sábado frente a Lobo. Fue el único jugador del plantel que no viajó al norte del país, ya que incluso los lesionados, encabezados por Leandro Paredes, se tomaron un vuelo chárter para estar con sus compañeros.

Crece la incertidumbre sobre el futuro de Cavani en Boca. No se sabe si seguirá jugando.