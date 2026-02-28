Cavani genera gran preocupación en Boca por su lesión: ¿deja el fútbol?

El delantero urugayo Edinson Cavani quedó afuera de la lista de concentrados de Boca para el partido de este sábado ante Gimnasia y Esgrima a las 17.45, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura.
El delantero de Boca Edinson Cavani quedó afuera de la lista de concentrados para el partido de este sábado ante Gimnasia y Esgrima
El delantero urugayo Edinson Cavani quedó afuera de la lista de concentrados de Boca para el partido de este sábado ante Gimnasia y Esgrima a las 17.45, en La Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura.
El equipo de la Ribera informó que el Charrúa de 39 años se resintió de la lumbalgia que lo tuvo a maltraer durante toda la pretemporada y el inicio del campeonato, y que comenzará a tratarse con un especialista.
Cavani, que tiene una lesión que parece crónica y contrato hasta diciembre, genera incertidumbre y no se sabe si dejará el fútbol.
Las últimas dos semanas dejaron en el ojo de la tormenta al Matador. Volvió a formar parte de la convocatoria para el choque ante Platense en La Bombonera, ingresó algunos minutos en el segundo tiempo y se vio envuelto en una polémica, ya que no hizo el calentamiento con sus compañeros y sólo pateó con la pelota a una heladerita.
Luego fue titular en el clásico ante Racing y fue silbados por los hinchas de Boca cuando, a los 34 minutos del complemento fue reemplazado por Iker Zufiaurre.
A los pocos días Boca se fue rumbo a Salta para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Cavani se quedó entrenando en Buenos Aires con el objetivo de llegar lo mejor posible al choque de este sábado frente a Lobo. Fue el único jugador del plantel que no viajó al norte del país, ya que incluso los lesionados, encabezados por Leandro Paredes, se tomaron un vuelo chárter para estar con sus compañeros.
Crece la incertidumbre sobre el futuro de Cavani en Boca. No se sabe si seguirá jugando.