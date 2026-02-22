Cuánto ganó Tomás Etcheverry tras obtener en el Río Open el primer título de ATP de su carrera

El platense, que se encuentra en el puesto 51 del ranking ATP se quedó con el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 para completar una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (la semifinal fue postergada por problemas climáticos) y ganó su primer título a nivel ATP.

etcheverry 2 Tomás Etcheverry jugó unos 7 horas para ser campeón del Río Open 2026.

La final duró 3 horas y 4 minutos y antes Etcheverry tuvo que jugar otras 3 horas y 57 minutos para ganar una espectacular batalla ante el checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4). En total, en sus cinco partidos en el Río Open jugó más de 14 horas.