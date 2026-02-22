Cuánto ganó Tomás Etcheverry tras obtener en el Río Open el primer título de ATP de su carrera

Tomás Etcheverry (8) derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.
Tomás Etcheverry (8) derrotó en tres sets al chileno Alejandro Tabilo y se quedó con el título en el ATP 500 de Río de Janeiro, el certamen de mayor relevancia de la gira sudamericana.
El platense, que se encuentra en el puesto 51 del ranking ATP se quedó con el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 para completar una jornada inolvidable en su carrera: ganó dos partidos en un día (la semifinal fue postergada por problemas climáticos) y ganó su primer título a nivel ATP.
La final duró 3 horas y 4 minutos y antes Etcheverry tuvo que jugar otras 3 horas y 57 minutos para ganar una espectacular batalla ante el checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6 (2) y 7-6 (4). En total, en sus cinco partidos en el Río Open jugó más de 14 horas.
El primer título ATP le permitirá al tenista nacido en La Plata sumar 500 puntos, escalar al puesto 33 del ranking y cobrar un cheque de 461.835 dólares.
Tomás Etcheverry, de 26 años, ganó el primer título ATP de su carrera y antes había perdido tres finales: Santiago de Chile 2023 (Nicolás Jarry), Houston 2023 (Frances Tiafoe) y Lyon 2024 (Giovanni Mpetshi Perricard).
Con las dos victorias de este domingo llegó a 102 partidos ganados en singles a nivel de ATP.