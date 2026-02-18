Paola Suárez, la ex número uno que asumió la capitanía del equipo argentino femenino de tenis

“Quiero conectar con las chicas, darle confianza y que se apoyen en mí en todo momento. Vamos a dar todo para que el tenis femenino dé el salto. Dije que sí porque sé está trabajando bien en el tenis femenino”, reconoció la ex número uno del mundo en dobles antes de compartir un entrenamiento y posterior almuerzo con varias de las potenciales integrantes del equipo y con El Niño Hood, subcapitán campeón en la Copa Davis 2016.

suarez 1 Suárez y Hood tuvieron su primer contacto con las jugadoras.

"El desafío más grande para mí es que las chicas puedan entender que representar a Argentina es algo sumamente importante y selectivo”, destacó la ex tenista nacida en Pergamino quien cumplirá 50 años en junio próximo.

Paola Suárez, de tenista top a capitana del equipo argentino

Paola Suárez llegó a ser top 10 del ranking mundial de singles en 2004 cuando alcanzó las semifinales de Roland Garros y fue número uno del mundo en dobles en 2002 obteniendo 8 torneos de Grand Slam en esa especialidad.

Ganadora de 4 títulos de la WTA y una medalla olímpica en Atenas 2004, Suárez asume el desafío de conducir al equipo argentino femenino en la Copa Billie Jean King.

Cuándo debutará Paola Suárez en la Copa BJK

El primer compromiso de Argentina en la Copa Billie Jean King será en Ibagué, Colombia, por el Grupo Américas I.

Del 8 al 11 de abril, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela se dividirán en dos zonas de cuatro equipos.

Las series se jugarán en dos partidos de singles y uno de dobles, los dos primeros ascenderán a los playoffs del Grupo Mundial I y los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.