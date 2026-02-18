No obstante, nadie puede dudar de que el legado legal, político y cultural que dejó el Imperio Romano ha sido el más importante en toda la historia.

imperio romano

No fue el Imperio Romano: cuál fue el imperio más grande de la historia

A diferencia del Imperio Romano, el Británico sí llegó a ser el más extenso en superficie, llegando a ocupar más de 35 millones de kilómetros cuadrados gracias a las colonias que supo tener distribuidas en todos los continentes.

Era tan grande la extensión del Imperio Británico en 1920 que se decía que era el imperio donde nunca se pone el sol, ya que mandaba en países como Australia, India, gran parte de África, el Reino Unido, etc.

Asimismo, el Imperio Mongol a mando de Genghis Khan supo ocupar la mayor superficie sin tener que cruzar océanos. En este caso, ocupó 24 millones de kilómetros cuadrados y su influencia y comando iban desde la península de Corea hasta Europa del Este y desde Siberia hasta el Himalaya.

imperio romano mapa

Este imperio, que se fundó en el 1206, mejoró la ruta de mensajería, fomentó la ruta de la seda y la libertad religiosa, aunque tuvo en contra la extensión de su superficie y los continuos conflictos que derivaron en su división en cuatro partes.