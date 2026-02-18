Convertir una buena idea en una empresa sólida no depende solo del talento o la pasión de los emprendedores. Requiere método, planificación y una mirada estratégica que permita sostener el crecimiento en el tiempo.
Emprendedores sustentables se reúnen en Luján de Cuyo para aprender a concretar sus proyectos
Este viernes en Luján de Cuyo se dará una capacitación gratuita a emprendedores que buscan ordenar, escalar y convertir ideas en negocios sostenibles
En Mendoza, cada vez más proyectos buscan consolidarse en un mercado competitivo y cambiante. Sin embargo, muchos emprendimientos se enfrentan al mismo obstáculo: la falta de herramientas concretas para organizarse y proyectarse.
Frente a ese escenario, el Programa Semilla Cuyo propone un espacio de formación pensado para quienes desean profesionalizar su iniciativa y transformarla en un negocio viable, con impacto real.
La propuesta combina capacitación, acompañamiento y generación de redes para emprendedores, con un enfoque que integra desarrollo económico, compromiso social y sostenibilidad ambiental.
La cita es este viernes, a las 18, en Espacio LODO (Lateral Este, Acceso Sur 5291, Luján de Cuyo). La participación es abierta y gratuita. El encuentro presencial apunta a brindar claridad, estructura y comunidad a quienes buscan dar un salto en su camino emprendedor.
Detrás de la iniciativa se encuentra Eliana Adi, empresaria industrial y CEO de El Lagarto S.A.S., impulsora de un modelo de negocios basado en el triple impacto.
Cómo hacer para que los emprendedores no queden a mitad de camino
El corazón del programa es lo que denominan “La Arquitectura del Emprendedor”, un enfoque que busca trabajar primero en la mentalidad y el criterio empresarial antes que en el crecimiento acelerado.
La propuesta se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el orden financiero y la estructura: aprender a gestionar costos, definir precios correctos y adoptar hábitos administrativos saludables. "Sin números claros, no hay negocio posible", aseguran los organizadores.
El segundo eje es el modelo de negocio del emprendimiento. Aquí la pregunta central es directa y estratégica: ¿por qué un cliente debería elegir este proyecto y no otro? Definir la propuesta de valor y el diferencial competitivo resulta clave para dejar de competir únicamente por el precio.
El tercer pilar es la comercialización y las redes. Vender implica planificación, alianzas y construcción de comunidad. El acceso a nuevos mercados no es casualidad sino consecuencia de una estrategia, según analizan los emprendedores del Proyecto Semilla Cuyo.
Un encuentro en Luján de Cuyo para pasar de la idea a la acción
Al ser abierto y gratuito, convierte al encuentro de emprendedores sustentables en una oportunidad concreta para acceder a una capacitación accesible sin resignar calidad ni profundidad conceptual.
Además del contenido formativo, el espacio propone generar comunidad. Emprendedores, instituciones y actores del sector privado que articulan con la economía social compartirán el ámbito, favoreciendo conexiones estratégicas.
La iniciativa apunta a que quienes asistan no solo se lleven ideas, sino un marco de acción claro para ordenar su proyecto y proyectarlo en el tiempo.
Emprender con impacto y sostenibilidad real
Uno de los rasgos distintivos del Programa Semilla Cuyo es su enfoque en el triple impacto. La propuesta no se limita al crecimiento económico sino que integra compromiso social y cuidado ambiental.
"En un contexto donde los consumidores valoran cada vez más a las marcas responsables, formarse en modelos sostenibles deja de ser una tendencia para convertirse en ventaja competitiva", explica Eliana Adi, responsable de este encuentro en Luján de Cuyo.
Según plantea Adi, los emprendedores pueden ser el motor de la competitividad regional siempre que cuenten con estructura y acompañamiento para no fallar en el intento.
Así las cosas, este evento del viernes se presenta como algo más que una capacitación: es una invitación a construir empresas con bases firmes, impacto real y proyección a largo plazo.