Emprendedores sustentables se reúnen en Luján de Cuyo para aprender a concretar sus proyectos

La propuesta combina capacitación, acompañamiento y generación de redes para emprendedores, con un enfoque que integra desarrollo económico, compromiso social y sostenibilidad ambiental.

Eliana Adi - Proyecto Semilla Cuyo - emprendedores sustentables Eliana Adi, empresaria industrial y CEO de El Lagarto S.A.S., impulsora de un modelo de negocios basado en el triple impacto. Foto: Gentileza Eliana Adi

La cita es este viernes, a las 18, en Espacio LODO (Lateral Este, Acceso Sur 5291, Luján de Cuyo). La participación es abierta y gratuita. El encuentro presencial apunta a brindar claridad, estructura y comunidad a quienes buscan dar un salto en su camino emprendedor.

Detrás de la iniciativa se encuentra Eliana Adi, empresaria industrial y CEO de El Lagarto S.A.S., impulsora de un modelo de negocios basado en el triple impacto.

Cómo hacer para que los emprendedores no queden a mitad de camino

El corazón del programa es lo que denominan “La Arquitectura del Emprendedor”, un enfoque que busca trabajar primero en la mentalidad y el criterio empresarial antes que en el crecimiento acelerado.

La propuesta se apoya en tres pilares fundamentales. El primero es el orden financiero y la estructura: aprender a gestionar costos, definir precios correctos y adoptar hábitos administrativos saludables. "Sin números claros, no hay negocio posible", aseguran los organizadores.

El segundo eje es el modelo de negocio del emprendimiento. Aquí la pregunta central es directa y estratégica: ¿por qué un cliente debería elegir este proyecto y no otro? Definir la propuesta de valor y el diferencial competitivo resulta clave para dejar de competir únicamente por el precio.

El tercer pilar es la comercialización y las redes. Vender implica planificación, alianzas y construcción de comunidad. El acceso a nuevos mercados no es casualidad sino consecuencia de una estrategia, según analizan los emprendedores del Proyecto Semilla Cuyo.

Un encuentro en Luján de Cuyo para pasar de la idea a la acción

Al ser abierto y gratuito, convierte al encuentro de emprendedores sustentables en una oportunidad concreta para acceder a una capacitación accesible sin resignar calidad ni profundidad conceptual.

Además del contenido formativo, el espacio propone generar comunidad. Emprendedores, instituciones y actores del sector privado que articulan con la economía social compartirán el ámbito, favoreciendo conexiones estratégicas.

La iniciativa apunta a que quienes asistan no solo se lleven ideas, sino un marco de acción claro para ordenar su proyecto y proyectarlo en el tiempo.

Emprender con impacto y sostenibilidad real

Uno de los rasgos distintivos del Programa Semilla Cuyo es su enfoque en el triple impacto. La propuesta no se limita al crecimiento económico sino que integra compromiso social y cuidado ambiental.

"En un contexto donde los consumidores valoran cada vez más a las marcas responsables, formarse en modelos sostenibles deja de ser una tendencia para convertirse en ventaja competitiva", explica Eliana Adi, responsable de este encuentro en Luján de Cuyo.

Eliana Adi - Proyecto Semilla Cuyo - emprendedores sustentables Emprendedores mendocinos tienen la oportunidad de un nuevo encuentro para transformar sus ideas en negocios. Foto: Gentileza Eliana Adi

Según plantea Adi, los emprendedores pueden ser el motor de la competitividad regional siempre que cuenten con estructura y acompañamiento para no fallar en el intento.

Así las cosas, este evento del viernes se presenta como algo más que una capacitación: es una invitación a construir empresas con bases firmes, impacto real y proyección a largo plazo.