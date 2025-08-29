Grupo América Interior y Espacio Lodo concretaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer los lazos entre el sector de la comunicación y la innovación agrícola en Mendoza. La iniciativa busca generar un espacio de sinergia que aporte beneficios a ambas instituciones y, en especial, a las empresas que forman parte de Lodo.
Grupo América Interior y Espacio Lodo sellan una alianza estratégica para potenciar la innovación agrícola
El objetivo es fortalecer los lazos entre el sector de la comunicación y la innovación agrícola en Mendoza