Grupo América Interior y Espacio Lodo sellan una alianza estratégica para potenciar la innovación agrícola

El objetivo es fortalecer los lazos entre el sector de la comunicación y la innovación agrícola en Mendoza

Por UNO
Grupo América Interior y Espacio Lodo concretaron un acuerdo para fortalecer los lazos entre el sector de la comunicación y la innovación agrícola.

Grupo América Interior y Espacio Lodo concretaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer los lazos entre el sector de la comunicación y la innovación agrícola en Mendoza. La iniciativa busca generar un espacio de sinergia que aporte beneficios a ambas instituciones y, en especial, a las empresas que forman parte de Lodo.

En el marco del convenio, las compañías del ecosistema Lodo accederán a beneficios exclusivos en pautas publicitarias en todos los medios de Grupo América Interior, con especial presencia en Radio Nihuil, líder en la información local. Allí, tendrán un lugar destacado en espacios como el micro “Conexión Agro”, dedicado a la actualidad del campo y sus transformaciones, o “Empresas y Negocios”, que da voz a protagonistas de la economía regional.

Foto2
La iniciativa busca generar un espacio de sinergia que aporte beneficios a ambas instituciones.

Por su parte, Grupo América Interior contará con acceso a los espacios de coworking y a la dinámica colaborativa de Lodo, lo que permitirá a sus equipos estar en contacto directo con el pulso de la innovación agrícola y diseñar productos publicitarios a medida, adaptados a las necesidades reales del sector.

Además, el convenio abre la posibilidad de que referentes de Lodo cuenten con micrófono abierto en los medios del Grupo, aportando una voz calificada sobre noticias, tendencias y proyecciones del mundo agrícola y empresarial.

El anuncio se realizó en las instalaciones de Espacio Lodo, donde participaron Martín Sánchez (Director General, Lodo), Tato Burgos (Gerente General, Lodo), Lorena Fuentes (Directora de Marketing & Comunicación, Lodo), Gabriel Ferrari (Gerente Comercial, Grupo América), Pablo Hidalgo y Fabricio Manino (Ejecutivos Comerciales, Grupo América). Todos coincidieron en la importancia de tender puentes entre la comunicación y la innovación agrícola, dos pilares fundamentales para el desarrollo de Mendoza.

Con este acuerdo, Grupo América Interior y Espacio Lodo ratifican su compromiso con el crecimiento de la región, apostando por una alianza estratégica que promueve la innovación, la visibilidad y la creación de nuevos espacios de intercambio entre los medios de comunicación y las empresas vinculadas al campo.

