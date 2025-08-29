Grupo América Interior y Espacio Lodo sellan una alianza estratégica para potenciar la innovación agrícola

En el marco del convenio, las compañías del ecosistema Lodo accederán a beneficios exclusivos en pautas publicitarias en todos los medios de Grupo América Interior, con especial presencia en Radio Nihuil, líder en la información local. Allí, tendrán un lugar destacado en espacios como el micro “Conexión Agro”, dedicado a la actualidad del campo y sus transformaciones, o “Empresas y Negocios”, que da voz a protagonistas de la economía regional.

Foto2 La iniciativa busca generar un espacio de sinergia que aporte beneficios a ambas instituciones. Foto: gentileza

Por su parte, Grupo América Interior contará con acceso a los espacios de coworking y a la dinámica colaborativa de Lodo, lo que permitirá a sus equipos estar en contacto directo con el pulso de la innovación agrícola y diseñar productos publicitarios a medida, adaptados a las necesidades reales del sector.