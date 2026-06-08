Autoferia Lorenzo propone un "Junio Mundialista" en Circuito Pinar del Este: beneficios únicos en vehículos usados y premios para sus clientes

AUTOFERIA (3) La experiencia Mundialista de Autoferia incluye interacción con aquellos que se acerquen para conocer las oportunidades que se ofrecerán para la compra de los mejores usados del mercado.

Cronograma de Actividades

El evento se desarrollará en dos jornadas en Autoferia Lorenzo, en Circuito Pinar del Este:

Viernes 12/06: De 16:00 a 21:00 hs.

De 16:00 a 21:00 hs. Sábado 13/06: De 09:00 a 21:00 hs.

Experiencias interactiva para palpitar el Mundial

La experiencia Mundialista de Autoferia incluye interacción con aquellos que se acerquen para conocer las oportunidades que se ofrecerán para la compra de los mejores usados del mercado.

Estación de Precisión: Mediante un juego de fútbol original de Autoferia, los participantes que demuestren su puntería con el balón recibirán premios instantáneos. Los que mas acierten podrán llevarse vouchers con 30% de descuento en neumáticos Eurorepar, vouchers con 50% de descuento en cambio de aceite y filtro y kits de lavado Eurorepar.

Mediante un juego de fútbol original de Autoferia, los participantes que demuestren su puntería con el balón recibirán premios instantáneos. Los que mas acierten podrán llevarse vouchers con 30% de descuento en neumáticos Eurorepar, vouchers con 50% de descuento en cambio de aceite y filtro y kits de lavado Eurorepar. Dulces para todos: Autoferia Lorenzo ofrecerá amenities dulces temáticos elaborados al momento para amenizar el recorrido familiar.

En definitiva, la propuesta de Autoferia Lorenzo lo tiene todo: excelentes oportunidades para adquirir un auto usado con beneficios únicos y un entorno mundialista diseñado para disfrutar. Dos días pensados para hacer buenos negocios, pasarla bien y aprovechar ventajas que difícilmente se repitan en el año. La invitación ya está abierta.