La molestia de Marcelo Gallardo ante una nueva pregunta sobre su continuidad en River

Respecto a esos rumores externos que versan sobre una posible salida del Muñeco de River, Gallardo aclaró: "Hay que ser consiente de la situación y abstenerse de todo lo que pasa porque River genera eso. El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable, si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos, de lo que hicimos en pretemporada y como visualizamos esta primera parte del año, que la iniciamos de buena manera y en cuatro o cinco días con dos resultados adversos nos descompaginó un poquito".

La impaciencia de Marcelo Gallardo ante la consulta sobre su continuidad y las herramientas del cuerpo técnico para salir de la crisis que atraviesa River

Al ser consultado sobre las herramientas o "argumentos" que tiene el cuerpo técnico para salir de la mala racha -no solo de resultados sino baja calidad futbolística-, Marcelo Gallardo respondió en un tono un algo impaciente e irónico. "¿Si tengo argumentos? Jugamos cinco partidos de campeonato, más uno de copa. Tenemos dos victorias, dos derrotas y un buen empate con sabor amargo contra Central. Hay argumentos, los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir".