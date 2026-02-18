La molestia de Marcelo Gallardo ante una nueva pregunta sobre su continuidad en River

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2023974200818454714&partner=&hide_thread=false
"¿Se terminó todo en cinco días? Hubo buenas cosas y hay que volver a eso, no se pierde la memoria. Algunos si quieren perder la memoria y van a tratar de generar esa situación de que no hay fundamentos. Hay fundamentos, yo veo fundamentos, hay que seguir sosteniéndolos. Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de los fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente", sentenció Marcelo Gallardo ante la pregunta.
Su molestia fue visible al tener que contestar nuevamente sobre si se le cruzó por la cabeza en estos días dejar al Millonario. "No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el 'mientras esté convencido', reiterarlo sería repetirme y perder tiempo", señaló el Muñeco ofuscado.
Cuándo vuelve a jugar River
River visitará Liniers el próximo domingo 22 de febrero, desde las 18.30, para enfrentarse con Vélez -que viene de empatar ante Defensa y Justicia- por la sexta fecha del Torneo Apertura. Restará esperar si Marcelo Gallardo podrá estar en el banco de los suplentes dada la expulsión ante Argentinos juniors por un fuerte cruce con Andrés Merlos.