Copa Argentina

La molestia de Marcelo Gallardo ante una nueva pregunta sobre su continuidad en River

Marcelo Gallardo se mostró impaciente ante una nueva consulta sobre su continuidad en River

Por Carolina Quiroga
Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras la victoria ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa  Argentina. 

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa tras la victoria ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa  Argentina. 

Marcelo Gallardo volvió a dar la nota en conferencia de prensa luego del ajustadísimo triunfo de River ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Muñeco volvió a impacientarse con la pregunta sobre su continuidad en el Millonario ante la escasa calidad fubolística exhibida en los últimos partidos.

Respecto a esos rumores externos que versan sobre una posible salida del Muñeco de River, Gallardo aclaró: "Hay que ser consiente de la situación y abstenerse de todo lo que pasa porque River genera eso. El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable, si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos, de lo que hicimos en pretemporada y como visualizamos esta primera parte del año, que la iniciamos de buena manera y en cuatro o cinco días con dos resultados adversos nos descompaginó un poquito".

Marcelo Gallardo volvió a responder a la pregunta sobre su continuidad en River.

La impaciencia de Marcelo Gallardo ante la consulta sobre su continuidad y las herramientas del cuerpo técnico para salir de la crisis que atraviesa River

Al ser consultado sobre las herramientas o "argumentos" que tiene el cuerpo técnico para salir de la mala racha -no solo de resultados sino baja calidad futbolística-, Marcelo Gallardo respondió en un tono un algo impaciente e irónico. "¿Si tengo argumentos? Jugamos cinco partidos de campeonato, más uno de copa. Tenemos dos victorias, dos derrotas y un buen empate con sabor amargo contra Central. Hay argumentos, los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir".

"¿Se terminó todo en cinco días? Hubo buenas cosas y hay que volver a eso, no se pierde la memoria. Algunos si quieren perder la memoria y van a tratar de generar esa situación de que no hay fundamentos. Hay fundamentos, yo veo fundamentos, hay que seguir sosteniéndolos. Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de los fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente", sentenció Marcelo Gallardo ante la pregunta.

Su molestia fue visible al tener que contestar nuevamente sobre si se le cruzó por la cabeza en estos días dejar al Millonario. "No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el 'mientras esté convencido', reiterarlo sería repetirme y perder tiempo", señaló el Muñeco ofuscado.

Cuándo vuelve a jugar River

River visitará Liniers el próximo domingo 22 de febrero, desde las 18.30, para enfrentarse con Vélez -que viene de empatar ante Defensa y Justicia- por la sexta fecha del Torneo Apertura. Restará esperar si Marcelo Gallardo podrá estar en el banco de los suplentes dada la expulsión ante Argentinos juniors por un fuerte cruce con Andrés Merlos.

