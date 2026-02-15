Marcelo Gallardo en la cuerda floja: en River ya estarían barajando nombres de posibles reemplazantes

santiago-solari.jpg Santiago Solari, hoy posicionado sólidamente a nivel dirigencial en el Real Madrid, pero apasionado por River Plate.

Santiago Solari

El primero de los nombres anotados es el del Indiecito Santiago Solari, hoy Director de Fútbol de nada menos que el real Madrid. El ex volante rosarino e ídolo del Millonario comenzó a dirigir en 2013 en las divisiones juveniles del Real Madrid. Allí trabajó con distintas categorías formativas hasta dar el salto en 2016 al Real Madrid Castilla, el equipo filial, donde dirigió durante dos temporadas.

En octubre de 2018 asumió como técnico interino del primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui. Luego de una buena racha de resultados, fue confirmado como entrenador principal. Durante su ciclo conquistó el Mundial de Clubes 2018, aunque su etapa finalizó en marzo de 2019.

En 2020 inició una nueva experiencia en México al frente del Club América, donde dirigió hasta 2022. Tras esa etapa regresó al Real Madrid, pero ya en un rol dirigencial, desempeñándose como director de fútbol profesional.

Crespo Hernán Crespo, representa la identidad del club Millonario. Candidato serio para reemplazar a Marcelo Gallardo.

Hernán Crespo

Hernán Crespo, el ex delantero del club y la Selección argentina (medallista olímpico- plata en Atlanta '96) es un viejo conocido y quien tuvo más oportunidades para ser entrenador, y que cuenta con más consideración dentro del club. El ex delantero comenzó en 2014, cuando asumió en las divisiones juveniles de Parma. Poco después fue promovido al primer equipo, aunque su ciclo fue breve tras el descenso y la crisis institucional del club.

Valdanito Crespo cuenta con experiencia en el fútbol local, ya que en 2015 dirigió a Banfield, y clasificó al Taladro a la Copa Libertadores. Más tarde tuvo un paso por Defensa y Justicia, con el que conquistó la Copa Sudamericana 2020, el primer título internacional en la historia del Halcón de Florencio Varela.

En 2021 asumió en São Paulo FC y ganó el Campeonato Paulista, cortando una larga sequía del club. Luego dirigió a Al-Duhail SC en Qatar y más adelante tuvo una experiencia en Al Ain FC, consolidando su carrera internacional tras su etapa en el fútbol argentino y brasileño.

coudet 3.jpg Eduardo Chacho Coudet, con experiencia en el fútbol local e internacional.

Eduardo Coudet

El último de los nombres favoritos es el del Chacho Eduardo Coudet, eterno candidato al puesto de DT en Núñez. En 2015, en su primera etapa como DT en Rosario Central, llevó al equipo a disputar finales y logró la clasificación a la Copa Libertadores, instalándose rápidamente como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección del país.

En 2017 asumió en Club Tijuana y luego dirigió a Racing Club, donde consiguió la Superliga 2018-19, el primer título de liga del club en cinco años.

Más tarde tuvo experiencia internacional en Internacional, siendo subcampeón del Brasileirão, y en Celta de Vigo en La Liga. En 2023 regresó a Internacional y posteriormente asumió en Atlético Mineiro, consolidando un perfil ofensivo y competitivo en cada uno de sus equipos.

Pablo-Aimar.jpg Pablo Aimar: estratega y mano derecha de Lionel Scaloni en la Selección argentina campeona del mundo.

Pablo Aimar

Pablo Aimar es otro de los mencionados, pero con posibilidades mínimas por su lugar en el actual cuerpo técnico de la Selección argentina, como asistente de Lionel Scaloni. Sus primeros pasos los dio en las divisiones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, donde asumió como técnico de la selección argentina Sub 17. Allí trabajó en la formación de jóvenes talentos y participó en torneos sudamericanos y mundiales de la categoría.

En 2018 tuvo su primera experiencia en un club como asistente técnico en River, integrando el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. En ese período formó parte de un ciclo muy exitoso, en el que el equipo obtuvo títulos locales e internacionales, incluida la Copa Libertadores, por lo que desde esa experiencia es que lo quieren en el club pero esta vez en solitario.

Luego regresó a la estructura de selecciones juveniles y continuó ligado a la formación de futbolistas. Desde 2022 se desempeña como ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección mayor de Argentina, formando parte del cuerpo técnico que conquistó la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2021.

Otros nombres candidatos, con menos chances, son: Ricardo Gareca, que viene de dirigir a la selección de Chile con malos resultados y Martín Demichelis, quien podría tener su revancha después de su paso en 2023/2024, donde se fue para el retorno del ahora cuestionado Gallardo.