TORNEO APERTURA

A qué hora juega Boca contra Platense en la Bombonera

Boca Juniors enfrenta de local a Platense por la 5ª fecha del Torneo Apertura y buscando recuperarse de la caída frente a Vélez. Formaciones y dónde ver por TV

Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
Boca recibe a Platense en la Bombonera buscando la regularidad y el protagonísmo en el Torneo Apertura 2026.

Boca Juniors se presenta este domingo ante su gente en el estadio Alberto J. Armando -La Bombonera- con la impronta de dejar atrás la derrota ante Vélez de la fecha pasada y meterse en el lote de los ocho que pasan a octavos de final.

Por la Zona A del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda juega con Platense desde las 19.30 con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación del canal de cable ESPN Premium.

Iker Zufiabre. El juvenil de Boca que debutó la fecha pasada con un golazo frente a Vélez podría entrar en el once titular que jugará con Platense.

Boca Juniors buscará ganar en casa y cuenta con un retorno importante

Boca no encuentra regularidad en el presente Torneo Apertura 2026 y marcha noveno en el grupo A que encabeza Vélez, sumando 6 unidades, producto de dos triunfos y dos derrotas, y queda por ahora fuera de los ocho que pasan a los playoffs, a una unidad de San Lorenzo (empató el sábado) que cierra este grupo privilegiado.

Por su parte Platense, está sexto y con la misma cantidad de puntos que el Cuervo (7), luego de dos triunfos y un empate.

Para este encuentro el DT Xeneize cuenta con un importante retorno. Se trata del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue convocado luego de mejorar de una lumbalgia que arrastra desde la pretemporada.

Ficha del partido Boca vs. Platense y probables formaciones

Torneo Apertura de la Liga Profesional -5ª fecha-

Estadio: Alberto J. Armando

Horario: 19.30

Árbitro: Sebastián Zunino

TV: ESPN Premium

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

