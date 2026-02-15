A qué hora juega Boca contra Platense en la Bombonera

Por la Zona A del Torneo Apertura, el equipo de Claudio Úbeda juega con Platense desde las 19.30 con el arbitraje de Sebastián Zunino y la televisación del canal de cable ESPN Premium.

futbol-boca-iker zufiabre Iker Zufiabre. El juvenil de Boca que debutó la fecha pasada con un golazo frente a Vélez podría entrar en el once titular que jugará con Platense.

Boca Juniors buscará ganar en casa y cuenta con un retorno importante

Boca no encuentra regularidad en el presente Torneo Apertura 2026 y marcha noveno en el grupo A que encabeza Vélez, sumando 6 unidades, producto de dos triunfos y dos derrotas, y queda por ahora fuera de los ocho que pasan a los playoffs, a una unidad de San Lorenzo (empató el sábado) que cierra este grupo privilegiado.