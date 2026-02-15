Cómo limpiar las bombillas del mate para eliminar el sarro acumulado

Embed - Lic. Hernan Maroni on Instagram: "Traumado sin precedente . . . #mate #yerba #bombilla #limpieza" View this post on Instagram

Pasados unos 20 minutos o una media hora, vas a notar que del interior de las bombillas comienza a salir un líquido de color verde. Se trata de toda la mugre que está acumulada. Para poder retirar el resto del sarro y de la suciedad, podés usar un limpia pipas, un limpia bombilla o un presinto.

Otra opción es colocar la bombilla al revés en un vaso con agua, y soplar desde uno de sus extremos. De esta manera podrás retirar la suciedad que esté en su interior.

Para limpiar las bombillas de mate y eliminar el sarro acumulado, otra opción es colocarlas a hervir durante 15-20 minutos en una olla con agua y 2 o 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Esta limpieza profunda ayuda a eliminar residuos orgánicos, devolviendo el sabor original al mate. Finaliza enjuagando con agua fría y secando bien al aire, preferentemente usando un cepillo fino.

Mate bombilla Las bombillas del mate deben lavarse una vez al mes.

Te aconsejamos repetir estos pasos al menos una vez al mes para que tus bombillas estén siempre impecables y no acumulen mal sabor ni olor.