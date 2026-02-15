Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 14 de febrero de 2026.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de este sábado, 14 de febrero.

A la cabeza: 3492

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 3492

2: 8647

3: 0000

4: 0664

5: 2420

6: 8303

7: 2307

8: 0029

9: 7465

10: 2043

11: 9442

12: 8049

13: 9488

14: 7337

15: 0737

16: 1942

17: 5998

18: 3825

19: 9247

20: 8277

La Nocturna

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 14 de febrero de 2026

La Previa

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 14 de febrero de 2026

La Primera

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 14 de febrero de 2026

La Matutina

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 14 de febrero de 2026

La Vespertina

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: