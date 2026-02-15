Sheyko Studer tras la caída de Independiente Rivadavia: "Nos quedamos con las manos vacías"

El defensor hizo autocrítica sobre uno de los puntos fuertes del equipo en las fechas previas: la pelota parada: "Ya que nos hagan un gol nos molesta, y más si es de pelota parada".

Studer destacó lo positivo de tener una revancha inmediata y de local el próximo jueves 19 a las 19.30 ante Independiente de Avellaneda: "Tenemos revancha rápido, eso es muy positivo. Esperemos poder mostrar lo que somos en realidad, como lo hicimos en la mejor parte del partido de hoy".

Sobre las chances desperdiciadas y la falta de suerte, Studer opinó: "Obviamente son cuestiones del partido. Creo que hoy generamos, lo intentamos de todas las maneras posibles y no quiso entrar".

Embed - Sheyko Studer tras la derrota de la Lepra ante Belgrano

Finalmente, cerró con un pedido a la hinchada: "Que sigan alentando, que es algo importante para nosotros".

Con esta derrota, Independiente Rivadavia dejó la cima de la Zona B y pone la mirada en el próximo compromiso como local ante el Rojo de Avellaneda, donde buscará recuperarse y volver rápidamente a la senda del triunfo.