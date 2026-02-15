Sheyko Studer tras la caída de Independiente Rivadavia: "Nos quedamos con las manos vacías"

Tras el primer traspié de la temporada Sheyko Studer analizó la derrota de Independiente Rivadavia frente a Belgrano, en un partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.
"Es un traspié, nos quedamos con las manos vacías", reconoció Studer al finalizar el encuentro en el estadio Bautista Gargantini.
Studer valoró el esfuerzo del equipo pese al resultado adverso y lamentó no haber capitalizado las ocasiones generadas: "Por un desvío nos quedamos con las manos vacías, pero que esto no empañe todo lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando".
El defensor hizo autocrítica sobre uno de los puntos fuertes del equipo en las fechas previas: la pelota parada: "Ya que nos hagan un gol nos molesta, y más si es de pelota parada".
Studer destacó lo positivo de tener una revancha inmediata y de local el próximo jueves 19 a las 19.30 ante Independiente de Avellaneda: "Tenemos revancha rápido, eso es muy positivo. Esperemos poder mostrar lo que somos en realidad, como lo hicimos en la mejor parte del partido de hoy".
Sobre las chances desperdiciadas y la falta de suerte, Studer opinó: "Obviamente son cuestiones del partido. Creo que hoy generamos, lo intentamos de todas las maneras posibles y no quiso entrar".
Finalmente, cerró con un pedido a la hinchada: "Que sigan alentando, que es algo importante para nosotros".
Con esta derrota, Independiente Rivadavia dejó la cima de la Zona B y pone la mirada en el próximo compromiso como local ante el Rojo de Avellaneda, donde buscará recuperarse y volver rápidamente a la senda del triunfo.