Un momento especial para tres figuras de Independiente Rivadavia en el Gargantini

Matías Fernández, José Florentín y Juan Manuel Elordi son 3 de los habituales titulares de Independiente Rivadavia en este gran comienzo de la temporada 2026, incluyendo la Copa Argentina y el Torneo Apertura.
Los 3 futbolistas se han ganado un lugar en el once inicial de Alfredo Berti y también el apoyo de los hinchas que una vez más le dieron un muy buen marco al estadio Bautista Gargantini.
Pero el de este sábado no fue un partido más para ellos ya que se dieron el gusto de ingresar al campo de juego acompañados por sus hijos y así poder compartir con ellos parte del cariño que le brindan los hinchas azules.
Noa Fernández, Alexa Florentín y Sofía Elordi les robaron por unos segundos el protagonismo a sus respectivos padres e hicieron de un rutinario ingreso al campo de juego un momento que quedará grabado en su memoria.
Una vez más la Lepra y la Fundación Grupo América recibieron donaciones de útiles escolares y sortearon entre todos los hinchas que hicieron su aporte una camiseta que esta vez fue la del Pipa Elordi.