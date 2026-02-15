Un momento especial para tres figuras de Independiente Rivadavia en el Gargantini

Los 3 futbolistas se han ganado un lugar en el once inicial de Alfredo Berti y también el apoyo de los hinchas que una vez más le dieron un muy buen marco al estadio Bautista Gargantini.

fernandez Matías Fernández y su hijo Noa compartieron un momento íntimo en el Gargantini.

Pero el de este sábado no fue un partido más para ellos ya que se dieron el gusto de ingresar al campo de juego acompañados por sus hijos y así poder compartir con ellos parte del cariño que le brindan los hinchas azules.