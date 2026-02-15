FADEP juega la finalísima ante La Amistad de Cipolletti por el ascenso al Federal A

FADEP se juega el pasaje al Torneo Federal A enfrentando desde las 17 ante La Amistad de Cipolletti, en una de la cuatro finales del Torneo Regional Amateur que otorga cuatro ascensos al Federal A.
El encuentro de disputará en el estadio Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery y se podrá ver en en el canal de Youtube de La Gloria o Devoto. Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil) será el árbitro.
El equipo conducido por Diego Pozo fue el ganador de la Región Cuyo tras dejar en el camino a Estudiantes de San Luis y está a 90' de lograr el ascenso al Federal A y tomarse revancha del partido que perdió 2 a 0 ante Independiente de Chivilcoy en la final que disputó el 28 de febrero del 2021.
El equipo que preside Sebastián Torrico buscará lograr un hecho histórico y colocar a un tercer equipo en el Federal A para acompañar a Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín.
FADEP fue líder en el Grupo 7 de Cuyo con 14 unidades, en octavos dejó en el camino a Eugenio Bustos, en cuartos a Atlético Argentino, en semifinales a Unión de Villa Krause de San Juan y en la final zonal derrotó a Estudiantes de San Luis.
La Amistad de Cipolletti, conocido como el Celeste, fue el ganador de la Región Patagónica en la que ganó 8 partidos, empató 4 y perdió 2 y viene de ganarle la final a Boxing de Río Gallegos por 3 a 0 de local y en la ida igualaron 2 a 2.
Los rionegrinos llegan habiendo ganado la Zona 9 de la Patagonia con 13 unidades. En octavos de final derrotaron a Independiente de Neuquén, en cuartos a San Patricio del Chañar, al Deportivo Roca en semifinales y en la final zonal vencieron a Boxing.
Probables Formaciones:
.La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.
.FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.
Estadio: Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery de Villa Mercedes
TV: canal de Youtube de La Gloria o Devoto
Árbitro: Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil)