FADEP juega la finalísima ante La Amistad de Cipolletti por el ascenso al Federal A

El equipo que preside Sebastián Torrico buscará lograr un hecho histórico y colocar a un tercer equipo en el Federal A para acompañar a Huracán Las Heras y el Atlético Club San Martín.

El recorrido de FADEP para llegar a la final

FADEP fue líder en el Grupo 7 de Cuyo con 14 unidades, en octavos dejó en el camino a Eugenio Bustos, en cuartos a Atlético Argentino, en semifinales a Unión de Villa Krause de San Juan y en la final zonal derrotó a Estudiantes de San Luis.

Así llega el rival

La Amistad de Cipolletti, conocido como el Celeste, fue el ganador de la Región Patagónica en la que ganó 8 partidos, empató 4 y perdió 2 y viene de ganarle la final a Boxing de Río Gallegos por 3 a 0 de local y en la ida igualaron 2 a 2.

la-amistad- La Amistad de Cipolletti el rival de FADEP.

Los rionegrinos llegan habiendo ganado la Zona 9 de la Patagonia con 13 unidades. En octavos de final derrotaron a Independiente de Neuquén, en cuartos a San Patricio del Chañar, al Deportivo Roca en semifinales y en la final zonal vencieron a Boxing.

Datos útiles para los que viajen a ver a FADEP vs. La Amistad de Cipolletti

Las puertas del estadio estarán abiertas desde las 16.

Los simpatizantes de FADEP ingresarán por la calle Buenos Aires y los de La Amistad por calle Tucumán.

La policía no permitirá el ingreso de termos ni bebidas y cada tribuna tiene baños y cantina disponible.

Probables Formaciones:

.La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martinez, Kevin Guajardo, Yoel Juárez y Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

.FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Bruno Costella, Ignacio Lucero y Federico Pérez; Brian Zabaleta, Nicolás Igartua, Pablo Dellarole y Matías Navarro; Matías Persia y Gonzalo Klusener.

Estadio: Osvaldo Centioni del club Jorge Newbery de Villa Mercedes

TV: canal de Youtube de La Gloria o Devoto

Árbitro: Diego Saúl Novelli (de la Liga de Tandil)