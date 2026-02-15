Así quedó Independiente Rivadavia en el Torneo Apertura tras la derrota ante Belgrano

El gol del Mudo Vázquez hizo que la Lepra deje en el camino su invicto y la punta de la Zona B ya que ahora tiene 12 puntos, uno menos que Tigre, líder con 13, y uno más que su rival de este sábado.

Qué se le viene a Independiente Rivadavia en los próximos partidos

Belgrano fue el primer exámen para Alfredo Berti de una serie que se le presentarán a él e Independiente Rivadavia las próximas semanas. Los cordobeses fueron un rival duro, pero ahora le toca enfrentar a 3 grandes, que no vienen con un gran presente, pero que con el escudo solo, complican.

lepra 3 Se vienen 3 partidos duros para la Lepra. Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente de Avellaneda aparece en el horizonte de la Lepra. El "Rojo" viene en levantada y le toca venir a Mendoza para hacerle frente al equipo que tiene a Sebastián Villa como capitán. De los rivales que están por venir, parece ser el más difícil a priori, exclusivamente por una mejora en su rendimiento en los últimos partidos.

Lo que sigue es visitar el Cilindro de Avellaneda, que está más caliente que nunca con los últimos resultados y rendimientos de todo el equipo de Racing. Independiente Rivadavia se encontrará a un equipo muy diferente al campeón de la Sudamericana, pero que no deja de ser complicado por la experiencia de los jugadores y el técnico.

Finalmente, River de local es el partido que cerrará esta difícil seguidilla que tendrá Independiente Rivadavia. El equipo de Marcelo Gallardo se encuentra en una profunda crisis futbolística, por lo que la Lepra deberá manejar el partido con inteligencia, aprovechando el plus de su gente acompañando.